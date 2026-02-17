https://ria.ru/20260217/monako-pszh-smotret-onlayn-2074778764.html
"Монако" – "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля
"Монако" – "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Монако" – "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля
"Монако" и французский "Пари Сен-Жермен" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T22:00:00+03:00
2026-02-17T22:00:00+03:00
2026-02-17T22:00:00+03:00
футбол
монако
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897470_0:250:1080:858_1920x0_80_0_0_2d971c00f4e69dd161e36880177d23ab.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897470_0:149:1080:959_1920x0_80_0_0_a2ac5b94a5d4f07eb096acc6d25c70c5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монако, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Монако, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей