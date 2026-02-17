МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Если и говорить о репарациях, то не Россия, а Польша должна их выплачивать с учетом того, сколько СССР вложил в экономику этой страны, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Газета Financial Times утверждает, что Польша готовит иск против РФ о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.

"Если и говорить о репарациях, то это не мы, а нам должны их выплачивать с учетом того, сколько СССР вложил в экономику Польши. А также с учетом того, какой ущерб Польша нанесла России путем поддержки террористического киевского режима", - сказал Миронов

Он подчеркнул, что официальная оценка Россией таких притязаний исчерпывающе объясняет их суть и происхождение.

"Давайте вспомним, что из себя представляла Польша до Второй мировой войны. Это была западная марионетка, в первую очередь британская, которую активно использовали для борьбы с Советским Союзом. То есть она выполняла ровно ту роль, которую уже в наше время Запад определил для Украины", - напомнил лидер партии.

Миронов предложил также представить, что после войны СССР полностью ушел бы из стран Восточной Европы

"Что бы мы получили? НАТО в границах 1999 года, но на 50 лет раньше! Конкретно в Польшу вернулось бы русофобское правительство с мечтой о реванше. Не сомневаюсь, что в этом случае третья мировая война была бы неизбежна. Поэтому действия советского руководства по обеспечению безопасности нашей страны были абсолютно оправданы", - считает политик.

Он отметил, что в настоящее время у России нет ни планов, ни необходимости строить новый "соцлагерь", которым так любят пугать на Западе.