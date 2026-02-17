https://ria.ru/20260217/migratsiya-2075048050.html
Патриарх Кирилл заявил об опасности неконтролируемой миграции
Патриарх Кирилл заявил об опасности неконтролируемой миграции - РИА Новости, 17.02.2026
Патриарх Кирилл заявил об опасности неконтролируемой миграции
Неконтролируемая миграция и связанные с ней проблемы сегодня представляют опасность для России, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:10:00+03:00
2026-02-17T19:10:00+03:00
2026-02-17T19:11:00+03:00
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071035157_0:42:1532:904_1920x0_80_0_0_1a55e18def721100d4dfc839fc22b89b.jpg
https://ria.ru/20260217/patriarkh-2075043219.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071035157_136:0:1397:946_1920x0_80_0_0_208574689ece880e2edd4d24752c6197.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл заявил об опасности неконтролируемой миграции
Патриарх Кирилл: проблема неконтролируемой миграции опасна для России
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Неконтролируемая миграция и связанные с ней проблемы сегодня представляют опасность для России, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета в среду.
"Церковь стала одним из первых свидетелей угрозы, связанной с таким явлением, как неконтролируемая миграция. Говоря о добрых отношениях между религиями, мы не должны упускать из вида определенные вызовы, трудности и даже опасности, которые могут возникать на этом поле. Так вот, одна из таких опасностей — это неконтролируемая миграция. Но связанные с ней проблемы не являются следствием межрелигиозной напряженности и тем более межрелигиозных конфликтов, о чем следует обязательно говорить и что следует разъяснять людям", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх подчеркнул, что согласие между православными и мусульманами, а также представителями других религий, — это исторический выбор России
, и перед духовенством стоит задача не только сохранить межрелигиозное согласие, но и укрепить его перед лицом общих опасностей.
"Это не означает смешение вероучений, размывание догматических различий — об этом не может идти и речи. Но в пространстве гражданской жизни, в пространстве служения государству и обществу мы обязаны выступать единой силой, однозначно отвергая тех, кто хочет сеять рознь и восстанавливать людей друг против друга", - заключил патриарх Кирилл.