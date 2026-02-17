Патриарх Кирилл заявил об опасности неконтролируемой миграции

"Церковь стала одним из первых свидетелей угрозы, связанной с таким явлением, как неконтролируемая миграция. Говоря о добрых отношениях между религиями, мы не должны упускать из вида определенные вызовы, трудности и даже опасности, которые могут возникать на этом поле. Так вот, одна из таких опасностей — это неконтролируемая миграция. Но связанные с ней проблемы не являются следствием межрелигиозной напряженности и тем более межрелигиозных конфликтов, о чем следует обязательно говорить и что следует разъяснять людям", - сказал патриарх Кирилл.