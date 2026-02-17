Рейтинг@Mail.ru
Огненная Лошадь на Манежной. В Москве встретили китайский Новый год
10:12 17.02.2026 (обновлено: 10:22 17.02.2026)
Огненная Лошадь на Манежной. В Москве встретили китайский Новый год
Огненная Лошадь на Манежной. В Москве встретили китайский Новый год
Китайский Новый год, известный как Праздник весны, или Чуньцзе, в этом году выпал на 17 февраля. Москва встретила его красочным фестивалем. Самые яркие моменты празднования — в фотоленте РИА Новости.
Новости
Огненная Лошадь на Манежной. В Москве встретили китайский Новый год

Китайский Новый год, известный как Праздник весны, или Чуньцзе, в этом году выпал на 17 февраля. Москва встретила его красочным фестивалем. Самые яркие моменты празднования — в фотоленте РИА Новости.
Новый год по восточному календарю начинается со второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2026-м это 17 февраля.

Участники фестиваля Китайский Новый год в Москве на Манежной площади

Новый год по восточному календарю начинается со второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2026-м это 17 февраля.

Символ этого года — Огненная Лошадь. В Китае лошадь ассоциируется с мудростью, прогрессом и духом предприимчивости.

Девушка на открытии фестиваля Китайский Новый год в Москве на Манежной площади

Символ этого года — Огненная Лошадь. В Китае лошадь ассоциируется с мудростью, прогрессом и духом предприимчивости.

В Москве праздник встретили фестивалем "Китайский Новый год". Он проходит уже в третий раз.

Открытие фестиваля Китайский Новый год в Москве на Манежной площади

В Москве праздник встретили фестивалем "Китайский Новый год". Он проходит уже в третий раз.

Церемония началась с традиционных танцев и национальных песен, а также шоу барабанов.

Открытие фестиваля Китайский Новый год в Москве на Манежной площади

Церемония началась с традиционных танцев и национальных песен, а также шоу барабанов.

Главными площадками фестиваля стали Манежная площадь и переход к площади Революции.

Участники фестиваля Китайский Новый год в Москве на Манежной площади

Главными площадками фестиваля стали Манежная площадь и переход к площади Революции.

В Москву приехали более ста артистов из Пекина и провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Они представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство, проведут мастер-классы.

Открытие фестиваля Китайский Новый год в Москве

В Москву приехали более ста артистов из Пекина и провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Они представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство, проведут мастер-классы.

Мероприятия пройдут и в других точках столицы: на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке "Москино", Центральном детском магазине, гастроквартале "Три вокзала. Депо" и на территории колеса обозрения "Солнце Москвы".

Женщина на открытии фестиваля Китайский Новый год в Москве на Манежной площади

Мероприятия пройдут и в других точках столицы: на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке "Москино", Центральном детском магазине, гастроквартале "Три вокзала. Депо" и на территории колеса обозрения "Солнце Москвы".

"Китайский Новый год в Москве" продлится до 1 марта.

Открытие фестиваля Китайский Новый год в Москве на Манежной площади

"Китайский Новый год в Москве" продлится до 1 марта.

