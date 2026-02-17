Огненная Лошадь на Манежной. В Москве встретили китайский Новый год

Новый год по восточному календарю начинается со второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2026-м это 17 февраля.
Новый год по восточному календарю начинается со второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2026-м это 17 февраля.
Символ этого года — Огненная Лошадь. В Китае лошадь ассоциируется с мудростью, прогрессом и духом предприимчивости.
Символ этого года — Огненная Лошадь. В Китае лошадь ассоциируется с мудростью, прогрессом и духом предприимчивости.
В Москве праздник встретили фестивалем "Китайский Новый год". Он проходит уже в третий раз.
В Москве праздник встретили фестивалем "Китайский Новый год". Он проходит уже в третий раз.
Церемония началась с традиционных танцев и национальных песен, а также шоу барабанов.
Церемония началась с традиционных танцев и национальных песен, а также шоу барабанов.
Главными площадками фестиваля стали Манежная площадь и переход к площади Революции.
Главными площадками фестиваля стали Манежная площадь и переход к площади Революции.
В Москву приехали более ста артистов из Пекина и провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Они представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство, проведут мастер-классы.
В Москву приехали более ста артистов из Пекина и провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Они представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство, проведут мастер-классы.
Мероприятия пройдут и в других точках столицы: на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке "Москино", Центральном детском магазине, гастроквартале "Три вокзала. Депо" и на территории колеса обозрения "Солнце Москвы".
Мероприятия пройдут и в других точках столицы: на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке "Москино", Центральном детском магазине, гастроквартале "Три вокзала. Депо" и на территории колеса обозрения "Солнце Москвы".
"Китайский Новый год в Москве" продлится до 1 марта.
"Китайский Новый год в Москве" продлится до 1 марта.