Огненная Лошадь на Манежной. В Москве встретили китайский Новый год

Китайский Новый год, известный как Праздник весны, или Чуньцзе, в этом году выпал на 17 февраля. Москва встретила его красочным фестивалем. Самые яркие моменты празднования — в фотоленте РИА Новости.