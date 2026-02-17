Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля
Хоккей
Хоккей
 
18:00 17.02.2026
"Локомотив" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля
"Локомотив" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Локомотив" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля
"Локомотив" и "Нефтехимик" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Локомотив" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. "Локомотив" и "Нефтехимик" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 17 февраля и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив
1 : 0
Нефтехимик
02:13 • Никита Кирьянов
(Никита Черепанов)
ХоккейЛокомотив (Ярославль)НефтехимикКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
