Лавров и послы стран БРИКС обсудили роли стран мирового большинства

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, послы стран-участниц и стран-партнеров БРИКС обсудили укрепление роли государств мирового большинства в принятии глобальных решений, сообщил во вторник МИД России.
"Обсуждены актуальные вопросы глобальной повестки дня с акцентом на недопустимость размывания центральной роли ООН. Подчеркнута востребованность совместных усилий по совершенствованию глобальной системы управления с целью укрепления роли стран мирового большинства в принятии глобальных решений", - сказано в сообщении на сайте министерства.
Стороны также выразили настрой на наращивание координации стран-участниц БРИКС на международных площадках.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями об укреплении стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе в контексте обозначенных приоритетов председательства Индии в БРИКС в нынешнем году", - отмечается в сообщении.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. В ходе председательства Бразилии в 2025 года в блок в качестве полноправного члена вступила Индонезия.
