Рейтинг@Mail.ru
"Лада" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:00 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/lada-tsska-smotret-onalyn-2074950477.html
"Лада" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля
"Лада" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Лада" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля
"Лада" и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T17:00:00+03:00
2026-02-17T17:00:00+03:00
хоккей
лада
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069705325_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0cb566900ed2aedbf304d29cf8d1b07.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069705325_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4dc25c5e268318f81af4a486f642dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
лада, цска, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Лада, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Лада" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - "Барыс" (Астана)
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Барыс (Астана) - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. "Лада" и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 17 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Лада
2 : 1
ЦСКА
13:53 • Колби Уильямс
(Riley Sawchuk)
15:13 • Томаш Юрчо
(Алекс Коттон, Андрей Чивилев)
07:52 • Сергей Калинин
(Дмитрий Саморуков, Мак Холлоуэлл)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейЛадаЦСКАКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала