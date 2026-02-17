Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Кузбасса получили около 400 миллионов рублей поддержки - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:58 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/kuzbass-2074933257.html
Аграрии Кузбасса получили около 400 миллионов рублей поддержки
Аграрии Кузбасса получили около 400 миллионов рублей поддержки - РИА Новости, 17.02.2026
Аграрии Кузбасса получили около 400 миллионов рублей поддержки
За последние три года сельхозпроизводители Кузбасса получили около 400 миллионов рублей грантов и субсидий на развитие хозяйств, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:58:00+03:00
2026-02-17T12:58:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_af3cd516e1189928a0ff40606459f518.jpg
https://ria.ru/20260216/podmoskove-2074712081.html
https://ria.ru/20260216/msp-2074658165.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Аграрии Кузбасса получили около 400 миллионов рублей поддержки

Фермеры Кузбасса получили порядка 400 миллионов рублей поддержки за 3 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. За последние три года сельхозпроизводители Кузбасса получили около 400 миллионов рублей грантов и субсидий на развитие хозяйств, сообщает пресс-служба правительства региона.
Средства выделялись при содействии центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кемеровской области. Он действует в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Люди обсуждают договор - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Более 481 тысячи субъектов МСП зарегистрировано в Подмосковье
16 февраля, 14:55
"Только за последние три года при содействии центра сельхозпроизводители региона получили гранты и субсидии на развитие хозяйств на сумму около 400 миллионов рублей. В результате у семейных ферм на 36% увеличился объем производства сельхозпродукции", — отметил губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк, его слова приводит пресс-служба.
По словам главы региона, центр работает по принципу одного окна. Это позволяет сельхозтоваропроизводителям получать всю необходимую поддержку в одном месте. В центре оказывают консультационную, организационную и методическую помощь. Фермерам помогают правильно оформить документы для участия в госпрограммах. Также специалисты содействуют в выстраивании кооперационных связей и реализации инвестиционных проектов.
Аграрии часто обращаются за помощью с электронным документооборотом, работой в Федеральной государственной информационной системе "Зерно" и других ведомственных порталах. В центре также можно получить поддержку по юридическим вопросам, маркетингу и сбыту продукции, бухгалтерии и налогам. Помогают и с регистрацией новых хозяйств.
В прошлом году сотрудники центра оказали более 1,7 тысячи услуг — это на 20% больше, чем в 2023. Число обратившихся фермеров тоже выросло: помощь получили больше 400 человек, что на 38% превышает показатель того же года.
Центр компетенций занимается популяризацией фермерства. Для этого проводят круглые столы, конференции, семинары, блогер-туры и встречи с грантополучателями.
Отдельное направление — помощь в продвижении продукции. Специалисты центра помогают аграриям участвовать в ярмарках и выставках, находить партнеров и каналы сбыта. Центр также работает как площадка для обмена опытом.
Пустой кабинет в офисе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Почти 110 субъектов МСП появилось в Забайкалье в январе
16 февраля, 12:26
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала