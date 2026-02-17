Аграрии Кузбасса получили около 400 миллионов рублей поддержки

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. За последние три года сельхозпроизводители Кузбасса получили около 400 миллионов рублей грантов и субсидий на развитие хозяйств, сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства выделялись при содействии центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кемеровской области. Он действует в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Только за последние три года при содействии центра сельхозпроизводители региона получили гранты и субсидии на развитие хозяйств на сумму около 400 миллионов рублей. В результате у семейных ферм на 36% увеличился объем производства сельхозпродукции", — отметил губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк, его слова приводит пресс-служба.

По словам главы региона, центр работает по принципу одного окна. Это позволяет сельхозтоваропроизводителям получать всю необходимую поддержку в одном месте. В центре оказывают консультационную, организационную и методическую помощь. Фермерам помогают правильно оформить документы для участия в госпрограммах. Также специалисты содействуют в выстраивании кооперационных связей и реализации инвестиционных проектов.

Аграрии часто обращаются за помощью с электронным документооборотом, работой в Федеральной государственной информационной системе "Зерно" и других ведомственных порталах. В центре также можно получить поддержку по юридическим вопросам, маркетингу и сбыту продукции, бухгалтерии и налогам. Помогают и с регистрацией новых хозяйств.

В прошлом году сотрудники центра оказали более 1,7 тысячи услуг — это на 20% больше, чем в 2023. Число обратившихся фермеров тоже выросло: помощь получили больше 400 человек, что на 38% превышает показатель того же года.

Центр компетенций занимается популяризацией фермерства. Для этого проводят круглые столы, конференции, семинары, блогер-туры и встречи с грантополучателями.