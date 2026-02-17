https://ria.ru/20260217/krym-2075048884.html
В Крыму выписали девочку, раненную при атаке дрона ВСУ в Херсонской области
В Крыму выписали девочку, раненную при атаке дрона ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.02.2026
В Крыму выписали девочку, раненную при атаке дрона ВСУ в Херсонской области
Девочка, получившая ранение в результате атаки дрона ВСУ в Великой Лепетихе Херсонской области и позднее перевезенная на лечение в Крым, выписана из... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:18:00+03:00
2026-02-17T19:18:00+03:00
2026-02-17T19:18:00+03:00
происшествия
херсонская область
республика крым
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20260117/krym-2068477160.html
херсонская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , республика крым, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Республика Крым, Вооруженные силы Украины
В Крыму выписали девочку, раненную при атаке дрона ВСУ в Херсонской области
В Крыму выписали девочку, раненную при атаке дрона ВСУ в Великой Лепетихе