В Крыму выписали девочку, раненную при атаке дрона ВСУ в Херсонской области
19:18 17.02.2026
В Крыму выписали девочку, раненную при атаке дрона ВСУ в Херсонской области
происшествия
херсонская область
республика крым
вооруженные силы украины
херсонская область
республика крым
происшествия, херсонская область , республика крым, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Республика Крым, Вооруженные силы Украины
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Девочка, получившая ранение в результате атаки дрона ВСУ в Великой Лепетихе Херсонской области и позднее перевезенная на лечение в Крым, выписана из республиканской детской клинической больницы, сообщили РИА Новости в крымском минздраве.
"Шестнадцатого февраля пациентка выписана из ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", - сообщили в пресс-службе минздрава.

Состояние девочки при поступлении было средней степени тяжести.
Беспилотник ВСУ 10 февраля атаковал улицу в Великой Лепетихе Херсонской области, где играли дети, две девочки девяти и 10 лет ранены, они были госпитализированы, позднее одна из них была перевезена на лечение в Крым, сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии беременной, пострадавшей в теракте в Хорлах
17 января, 11:29
 
ПроисшествияХерсонская областьРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
