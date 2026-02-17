В Крыму выписали девочку, раненную при атаке дрона ВСУ в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Девочка, получившая ранение в результате атаки дрона ВСУ в Великой Лепетихе Херсонской области и позднее перевезенная на лечение в Крым, выписана из республиканской детской клинической больницы, сообщили РИА Новости в крымском минздраве.