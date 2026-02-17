Украинский клуб уволил футболиста, ударившего сотрудника военкомата

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский "Колос" уволил футболиста Даниила Колесника после публикации видео, на котором тот ударил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК).

На кадрах видно, как Колесник пытается защитить мужчину, которого представители ТЦК затаскивают в машину. Одному из сотрудников футболист нанес удар кулаком в лицо. Спортсмен сам разместил видео конфликта в соцсетях. Через некоторое время видео было удалено.

"В настоящий момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня будет уволен из команды "Колос-2", - говорится в заявлении клуба в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).