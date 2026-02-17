Рейтинг@Mail.ru
Украинский клуб уволил футболиста, ударившего сотрудника военкомата - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:08 17.02.2026 (обновлено: 18:47 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/kolesnik-2075036169.html
Украинский клуб уволил футболиста, ударившего сотрудника военкомата
Украинский клуб уволил футболиста, ударившего сотрудника военкомата - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Украинский клуб уволил футболиста, ударившего сотрудника военкомата
Украинский "Колос" уволил футболиста Даниила Колесника после публикации видео, на котором тот ударил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T18:08:00+03:00
2026-02-17T18:47:00+03:00
футбол
колос (ковалевка)
чемпионат украины по футболу
вокруг спорта
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075035247_9:0:1920:1075_1920x0_80_0_0_35730569d23850b5d6316244aadd9f84.png
https://ria.ru/20260204/petarda-2072065783.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075035247_269:0:1702:1075_1920x0_80_0_0_215b9d451b7d94cf8c845c424d862d37.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
колос (ковалевка), чемпионат украины по футболу, вокруг спорта, происшествия
Футбол, Колос (Ковалевка), Чемпионат Украины по футболу, Вокруг спорта, Происшествия
Украинский клуб уволил футболиста, ударившего сотрудника военкомата

Украинский "Колос" уволил ударившего сотрудника военкомата футболиста Колесника

© Фото : сайт ФК "Колос"Даниил Колесник
Даниил Колесник - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : сайт ФК "Колос"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский "Колос" уволил футболиста Даниила Колесника после публикации видео, на котором тот ударил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК).
На кадрах видно, как Колесник пытается защитить мужчину, которого представители ТЦК затаскивают в машину. Одному из сотрудников футболист нанес удар кулаком в лицо. Спортсмен сам разместил видео конфликта в соцсетях. Через некоторое время видео было удалено.
"В настоящий момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня будет уволен из команды "Колос-2", - говорится в заявлении клуба в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Колеснику 24 года. "Колос-2" выступает во Второй лиге чемпионата Украины.
Стадион Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Италии арестовали бросившего петарду во вратаря фаната "Интера"
4 февраля, 00:49
 
ФутболКолос (Ковалевка)Чемпионат Украины по футболуВокруг спортаПроисшествия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала