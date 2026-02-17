Рейтинг@Mail.ru
Шандалович: более 410 миллионов рублей получат районы и округа Карелии - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/kareliya-2075059926.html
Шандалович: более 410 миллионов рублей получат районы и округа Карелии
Шандалович: более 410 миллионов рублей получат районы и округа Карелии - РИА Новости, 17.02.2026
Шандалович: более 410 миллионов рублей получат районы и округа Карелии
Более 410 миллионов рублей в 2026 году получат муниципальные районы и округа Карелии за счет изменения межбюджетных отношений, сообщил председатель... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:47:00+03:00
2026-02-17T20:47:00+03:00
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069557599_0:312:3085:2047_1920x0_80_0_0_9ac974de7b911731beac325afb56a058.jpg
https://ria.ru/20260217/tsentr-2074946815.html
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069557599_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_fb9635d3f8b9f487c020c0bb7b28e536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия
Республика Карелия
Шандалович: более 410 миллионов рублей получат районы и округа Карелии

Спикер Шандалович принял участие в обсуждении планов развития Суоярвского округа

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Республики КарелияПредседатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович
Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия
Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 410 миллионов рублей в 2026 году получат муниципальные районы и округа Карелии за счет изменения межбюджетных отношений, сообщил председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович.
В рамках рабочей поездки в Суоярви спикер, а также депутат парламента Татьяна Тишкова приняли участие в совещании по социально-экономическому развитию Суоярвского муниципального округа, которое провел глава республики Артур Парфенчиков.
По словам Шандаловича, благодаря изменению налоговых отчислений с 2026 года бюджеты районов и округов Карелии пополнятся на 380 и 31 миллион рублей. Дополнительные средства получит и Суоярвский округ. Эти средства помогут решить актуальные задачи развития территорий.
Кроме того, в бюджете республики заложили 300 миллионов рублей на кредиты для муниципалитетов под 1% годовых сроком на пять лет. Мера хорошо себя показала, районы и округа ей активно пользуются, отметил парламентарий.
Он напомнил о возможностях, которые дают программы поддержки местных инициатив и территориального общественного самоуправления (ТОС). В этом году на эти цели выделили 100 миллионов рублей.
"Конкурсные отборы уже объявлены, и я прошу жителей Карелии проявлять активность, заявляться и получать средства на воплощение идей по благоустройству и развитию инфраструктуры в своих населенных пунктах", — приводит пресс-служба парламента Карелии слова Шандаловича.
В прошлом году программа ТОС помогла жителям Суоярви: там установили детскую площадку и починили водоснабжение в доме. В селе Вешкелица отремонтировали дорогу на Каменистой улице. Всего в 2025 году в Карелии воплотили 146 идей местных жителей: занимались благоустройством, чинили инженерные сети, создавали условия для спорта и отдыха.
С этого года в молодежном инициативном бюджетировании могут участвовать не только школьники, но и студенты. В 2026 году на их проекты направили 10 миллионов рублей.
"Сегодня патриотическое воспитание приобретает особую значимость", — отметил спикер парламента.
По его словам, молодежь все чаще сама предлагает проекты по сохранению истории — от обновления музеев до сбора семейных историй о войне. В пример он привел школы Пудожа, Эссойлы и Петрозаводска, где такие инициативы уже реализовали. Спикер парламента надеется, что их станет больше.
Шандалович рассказал о планах по благоустройству Суоярви — город в этом году принимает День республики. По инициативе Тишковой 22 миллиона рублей выделили на ремонт улицы Победы. В планах — и дальше благоустраивать город за счет республиканского бюджета.
"И, конечно, улица, которая носит гордое имя Победы, должна кардинально преобразиться", — подчеркнул Шандалович.
Он заключил, что совместная работа властей и жителей в ЖКХ, дорожном строительстве, расселении аварийного фонда, поддержке бизнеса дает результаты и продолжится.
Набережная Онежского озера в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Центр "Мой бизнес" Карелии оказал более 5 тыс услуг в прошлом году
Вчера, 13:46
 
Республика Карелия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала