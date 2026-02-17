Шандалович: более 410 миллионов рублей получат районы и округа Карелии

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 410 миллионов рублей в 2026 году получат муниципальные районы и округа Карелии за счет изменения межбюджетных отношений, сообщил председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович.

В рамках рабочей поездки в Суоярви спикер, а также депутат парламента Татьяна Тишкова приняли участие в совещании по социально-экономическому развитию Суоярвского муниципального округа, которое провел глава республики Артур Парфенчиков.

По словам Шандаловича, благодаря изменению налоговых отчислений с 2026 года бюджеты районов и округов Карелии пополнятся на 380 и 31 миллион рублей. Дополнительные средства получит и Суоярвский округ. Эти средства помогут решить актуальные задачи развития территорий.

Кроме того, в бюджете республики заложили 300 миллионов рублей на кредиты для муниципалитетов под 1% годовых сроком на пять лет. Мера хорошо себя показала, районы и округа ей активно пользуются, отметил парламентарий.

Он напомнил о возможностях, которые дают программы поддержки местных инициатив и территориального общественного самоуправления (ТОС). В этом году на эти цели выделили 100 миллионов рублей.

"Конкурсные отборы уже объявлены, и я прошу жителей Карелии проявлять активность, заявляться и получать средства на воплощение идей по благоустройству и развитию инфраструктуры в своих населенных пунктах", — приводит пресс-служба парламента Карелии слова Шандаловича.

В прошлом году программа ТОС помогла жителям Суоярви: там установили детскую площадку и починили водоснабжение в доме. В селе Вешкелица отремонтировали дорогу на Каменистой улице. Всего в 2025 году в Карелии воплотили 146 идей местных жителей: занимались благоустройством, чинили инженерные сети, создавали условия для спорта и отдыха.

С этого года в молодежном инициативном бюджетировании могут участвовать не только школьники, но и студенты. В 2026 году на их проекты направили 10 миллионов рублей.

"Сегодня патриотическое воспитание приобретает особую значимость", — отметил спикер парламента.

По его словам, молодежь все чаще сама предлагает проекты по сохранению истории — от обновления музеев до сбора семейных историй о войне. В пример он привел школы Пудожа, Эссойлы и Петрозаводска, где такие инициативы уже реализовали. Спикер парламента надеется, что их станет больше.

Шандалович рассказал о планах по благоустройству Суоярви — город в этом году принимает День республики. По инициативе Тишковой 22 миллиона рублей выделили на ремонт улицы Победы. В планах — и дальше благоустраивать город за счет республиканского бюджета.

"И, конечно, улица, которая носит гордое имя Победы, должна кардинально преобразиться", — подчеркнул Шандалович.