Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о мерах по защите воздушного пространства в Чечне - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/kadyrov-2075045438.html
Кадыров рассказал о мерах по защите воздушного пространства в Чечне
Кадыров рассказал о мерах по защите воздушного пространства в Чечне - РИА Новости, 17.02.2026
Кадыров рассказал о мерах по защите воздушного пространства в Чечне
Исчерпывающие меры по защите воздушного пространства приняты в Чечне, сформированы мобильные огневые группы, развернуты комплексы ПВО и системы радиоэлектронной РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:53:00+03:00
2026-02-17T18:53:00+03:00
безопасность
рамзан кадыров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:634:2047:1785_1920x0_80_0_0_52b425ca0cddc3bf62813980a056ee9e.jpg
https://ria.ru/20260216/kadyrov-2074797322.html
https://ria.ru/20260213/medal-2074227115.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:442:2047:1977_1920x0_80_0_0_b024fe2627576420614d7b0b2769f008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, рамзан кадыров, общество
Безопасность, Рамзан Кадыров, Общество
Кадыров рассказал о мерах по защите воздушного пространства в Чечне

Кадыров: сформированы мобильные огневые группы в Чечне

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 17 фев - РИА Новости. Исчерпывающие меры по защите воздушного пространства приняты в Чечне, сформированы мобильные огневые группы, развернуты комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"На территории республики приняты исчерпывающие меры по защите воздушного пространства. Сформированы мобильные огневые группы, развернуты комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы", - написал Кадыров в своем Telegram-канале по итогам совещания с силовым блоком республики.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит Путин
16 февраля, 20:06
Глава республики также сообщил о мерах безопасности в период подготовки и проведения выборов. По его словам, в регионе запланирован комплекс превентивных и охранных мероприятий, личный состав силовых структур приведён в состояние полной готовности, задействованы необходимые силы и средства.
"Оперативная обстановка в республике стабильная и находится под постоянным контролем", - добавил Кадыров.
Фотография, опубликованная Умаром Даудовым - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Старшего сына Кадырова наградили медалью Николая Озерова
13 февраля, 16:59
 
БезопасностьРамзан КадыровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала