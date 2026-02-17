https://ria.ru/20260217/kadyrov-2075045438.html
Кадыров рассказал о мерах по защите воздушного пространства в Чечне
Кадыров рассказал о мерах по защите воздушного пространства в Чечне - РИА Новости, 17.02.2026
Кадыров рассказал о мерах по защите воздушного пространства в Чечне
Исчерпывающие меры по защите воздушного пространства приняты в Чечне, сформированы мобильные огневые группы, развернуты комплексы ПВО и системы радиоэлектронной РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:53:00+03:00
2026-02-17T18:53:00+03:00
2026-02-17T18:53:00+03:00
Кадыров рассказал о мерах по защите воздушного пространства в Чечне
ГРОЗНЫЙ, 17 фев - РИА Новости. Исчерпывающие меры по защите воздушного пространства приняты в Чечне, сформированы мобильные огневые группы, развернуты комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"На территории республики приняты исчерпывающие меры по защите воздушного пространства. Сформированы мобильные огневые группы, развернуты комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы", - написал Кадыров
в своем Telegram-канале
по итогам совещания с силовым блоком республики.
Глава республики также сообщил о мерах безопасности в период подготовки и проведения выборов. По его словам, в регионе запланирован комплекс превентивных и охранных мероприятий, личный состав силовых структур приведён в состояние полной готовности, задействованы необходимые силы и средства.
"Оперативная обстановка в республике стабильная и находится под постоянным контролем", - добавил Кадыров.