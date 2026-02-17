Исследование показало, на сколько может сократиться население в Германии

БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Население Германии может в ближайшие десятилетия сократиться гораздо сильнее, чем предполагалось ранее - уже к 2070 году данный показатель, предположительно, составит 10%, следует из данных исследования мюнхенского института Население Германии может в ближайшие десятилетия сократиться гораздо сильнее, чем предполагалось ранее - уже к 2070 году данный показатель, предположительно, составит 10%, следует из данных исследования мюнхенского института IFO

"Статистическое ведомство представило новый прогноз численности населения, результаты которого существенно отличаются от прежних ожиданий. Если раньше можно было исходить из почти неизменной численности населения до 2070 года, то теперь можно ожидать сокращения на 10%", - говорится в сообщении на сайте института со ссылкой на собственный анализ данных.

Так, ранние оценки предполагали сокращение всего на 1% к 2070-м годам. По данным IFO, причиной пересмотра стали новые данные переписи населения от 2022 года, согласно которым в Германии на тот момент проживали около 81,9 миллиона человек - примерно на 100 тысяч меньше, чем считалось ранее. По оценке института, в долгосрочной перспективе такая тенденция может привести к резкому сокращению населения страны.

"Усиление спада численности населения и его старение уже сегодня должны учитываться при политических решениях с долгосрочными последствиями - например, в сфере здравоохранения и ухода", - заявил руководитель института Йоахим Рагниц.