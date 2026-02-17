https://ria.ru/20260217/irlandiya-2075071671.html
В Ирландии стали чаще говорить о "российской угрозе", сообщило посольство
В Ирландии стали чаще говорить о "российской угрозе", сообщило посольство - РИА Новости, 17.02.2026
В Ирландии стали чаще говорить о "российской угрозе", сообщило посольство
Идея о якобы угрозе со стороны РФ набирает силу в Дублине, это является предлогом для милитаризации Ирландии, заявило во вторник посольство России в Ирландии. РИА Новости, 17.02.2026
В Ирландии стали чаще говорить о "российской угрозе", сообщило посольство
ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Идея о якобы угрозе со стороны РФ набирает силу в Дублине, это является предлогом для милитаризации Ирландии, заявило во вторник посольство России в Ирландии.
В понедельник министр обороны Ирландии
Хелен Макэнти заявила, что в ближайшие недели власти страны опубликуют новую стратегию морской безопасности, в которой будут определены риски и угрозы. Она также заявила, что Россия
якобы "представляет угрозу для всех", и что Ирландия должна "более амбициозно" подходить к вопросу защиты от якобы российской угрозы.
"Идея "российской угрозы"… не только набирает обороты в ирландском правительстве, она уже стала чем-то вроде навязчивой идеи", - говорится в англоязычном Telegram-канале
посольства.
Как отмечается, Макэнти продолжает традицию использования мнимой "российской угрозы" в качестве предлога для милитаризации Ирландии и более активного взаимодействия страны с НАТО
. Ирландия традиционно сохраняет военный нейтралитет и не входит в альянс.
"Россия никогда не угрожала Ирландии и ее народу - утверждать обратное неправильно и вводит в заблуждение", - говорится в заявлении дипмиссии.
Посольство также прокомментировало заявление Макэнти о том, что Дублин
рассматривает возможность захвата российских грузовых судов, назвав его беспрецедентным и неприемлемым.
"Министр ирландского правительства угрожает российским гражданским судам незаконными враждебными действиями. Мы надеемся, что она в курсе, что согласно международному морскому праву такие действия являются актом пиратства и несут самые серьезные последствия", - говорится в заявлении дипмисии.