Рейтинг@Mail.ru
В Ирландии стали чаще говорить о "российской угрозе", сообщило посольство - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 17.02.2026 (обновлено: 23:59 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/irlandiya-2075071671.html
В Ирландии стали чаще говорить о "российской угрозе", сообщило посольство
В Ирландии стали чаще говорить о "российской угрозе", сообщило посольство - РИА Новости, 17.02.2026
В Ирландии стали чаще говорить о "российской угрозе", сообщило посольство
Идея о якобы угрозе со стороны РФ набирает силу в Дублине, это является предлогом для милитаризации Ирландии, заявило во вторник посольство России в Ирландии. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T22:19:00+03:00
2026-02-17T23:59:00+03:00
в мире
ирландия
россия
дублин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28086/86/280868669_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4c7c15b8de866dae2f350d081ae6be98.jpg
https://ria.ru/20260217/es-2075025315.html
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075059606.html
ирландия
россия
дублин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28086/86/280868669_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_671226ebec1e0eb902cc76c70ac10a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирландия, россия, дублин, нато
В мире, Ирландия, Россия, Дублин, НАТО
В Ирландии стали чаще говорить о "российской угрозе", сообщило посольство

Посольство России сообщило о росте популярности идеи об "угрозе РФ" в Ирландии

© Flickr / Iker MerodioФлаг Ирландии
Флаг Ирландии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Flickr / Iker Merodio
Флаг Ирландии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Идея о якобы угрозе со стороны РФ набирает силу в Дублине, это является предлогом для милитаризации Ирландии, заявило во вторник посольство России в Ирландии.
В понедельник министр обороны Ирландии Хелен Макэнти заявила, что в ближайшие недели власти страны опубликуют новую стратегию морской безопасности, в которой будут определены риски и угрозы. Она также заявила, что Россия якобы "представляет угрозу для всех", и что Ирландия должна "более амбициозно" подходить к вопросу защиты от якобы российской угрозы.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В ЕС возникли разногласия из-за нового шага против России, пишут СМИ
Вчера, 17:35
"Идея "российской угрозы"… не только набирает обороты в ирландском правительстве, она уже стала чем-то вроде навязчивой идеи", - говорится в англоязычном Telegram-канале посольства.
Как отмечается, Макэнти продолжает традицию использования мнимой "российской угрозы" в качестве предлога для милитаризации Ирландии и более активного взаимодействия страны с НАТО. Ирландия традиционно сохраняет военный нейтралитет и не входит в альянс.
"Россия никогда не угрожала Ирландии и ее народу - утверждать обратное неправильно и вводит в заблуждение", - говорится в заявлении дипмиссии.
Посольство также прокомментировало заявление Макэнти о том, что Дублин рассматривает возможность захвата российских грузовых судов, назвав его беспрецедентным и неприемлемым.
"Министр ирландского правительства угрожает российским гражданским судам незаконными враждебными действиями. Мы надеемся, что она в курсе, что согласно международному морскому праву такие действия являются актом пиратства и несут самые серьезные последствия", - говорится в заявлении дипмисии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Развязать войну". Заявление фон дер Ляйен вызвало переполох в Европе
Вчера, 20:45
 
В миреИрландияРоссияДублинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала