Переговоры Ирана и США в Женеве завершились
Переговоры США и Ирана по ядерной программе Исламской Республики завершились во вторник в Женеве, сообщил журналист портала Axios Барак Равид. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:36:00+03:00
2026-02-17T15:36:00+03:00
2026-02-17T15:42:00+03:00
