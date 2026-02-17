Более 34 тыс жителей района Хабаровска отправят на диспансеризацию

ХАБАРОВСК, 17 фев - РИА Новости. Более 34 тысяч жителей Железнодорожного района Хабаровска проверят здоровье в 2026 году, диспансеризацию пройдут в том числе более 12 тысяч детей, сообщает правительство Хабаровского края.
По данным краевых властей, в городской поликлинике Железнодорожного района ежегодно обслуживают более 48 тысяч человек, из них свыше 10 тысяч – дети.
"Системная работа напрямую влияет на качество жизни населения региона, что соответствует целям президентского нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В планах медучреждения на этот год – отправить на диспансеризацию почти 22 тысячи взрослых и больше 12 тысяч детей", - сообщает правительство региона на официальном сайте.
Как сообщает заместитель главного врача поликлиники по лечебной работе Ольга Димова, чьи слова приводятся в сообщении, диспансеризация репродуктивного здоровья проводится во всех поликлиниках края уже более двух лет. Осматриваются мужчины и женщины репродуктивного возраста от 21 года до 49 лет, чтобы оценить их способность к зачатию и выявить факторы риска. Параллельно ведется прием детей: начиная с одного месяца, в определенные приказом сроки, малышей смотрят узкие специалисты. Если обнаруживается патология, сразу детей направляют на дополнительные исследования или оперативное лечение. Для удобства пациентов прием ведется и по субботам.
"Мы пришли на профосмотр к хирургу, чтобы посмотреть, правильно ли развивается наш малыш. Я считаю, что всем нужно обязательно приходить на профосмотр в сроки, которые рекомендует педиатр. Чтобы не пропустить ничего, чтобы узнать, всё ли в порядке, нет ли опасных патологий. И если есть какие-то проблемы – устранить их своевременно", – приводятся в сообщении слова мамы годовалого пациента Ульяны Каревой.
По данным завотделением, детского хирурга и уролога-андролога Романа Юхнова, именно в возрасте одного года можно обнаружить патологии, которые в будущем скажутся на репродуктивной функции мужчины. Если вовремя заметить отклонение, его можно скорректировать без последствий для здоровья, отметил он.
Благодаря системной работе поликлиники план по диспансеризации детского населения выполняется на 100%, уточняет региональное правительство. Для взрослого населения диспансеризация, включающая оценку репродуктивного здоровья, проводится в плановом порядке. Масштабная диспансеризация – часть системной работы, которую Хабаровский край ведет для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации.
Хабаровск принял участие в старте Года единства народов России
6 февраля, 11:36