Рейтинг@Mail.ru
Более 34 тыс жителей района Хабаровска отправят на диспансеризацию - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:30 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/habarovsk-2074926670.html
Более 34 тыс жителей района Хабаровска отправят на диспансеризацию
Более 34 тыс жителей района Хабаровска отправят на диспансеризацию - РИА Новости, 17.02.2026
Более 34 тыс жителей района Хабаровска отправят на диспансеризацию
Более 34 тысяч жителей Железнодорожного района Хабаровска проверят здоровье в 2026 году, диспансеризацию пройдут в том числе более 12 тысяч детей, сообщает... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:30:00+03:00
2026-02-17T12:30:00+03:00
хабаровский край
общество
хабаровский край
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746238023_0:201:3234:2020_1920x0_80_0_0_711d7e1883e60d42281f1811d3566739.jpg
https://ria.ru/20260210/medtekhnika-2073376032.html
https://ria.ru/20260206/habarovsk-2072639826.html
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746238023_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_0a58db0dc60f1163f92ea795b22ceef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, хабаровский край, хабаровск
Хабаровский край, Общество, Хабаровский край, Хабаровск
Более 34 тыс жителей района Хабаровска отправят на диспансеризацию

Более 34 тысяч жителей Хабаровска проверят здоровье в 2026 году

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник в кабинете
Медицинский работник в кабинете - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Медицинский работник в кабинете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 17 фев - РИА Новости. Более 34 тысяч жителей Железнодорожного района Хабаровска проверят здоровье в 2026 году, диспансеризацию пройдут в том числе более 12 тысяч детей, сообщает правительство Хабаровского края.
По данным краевых властей, в городской поликлинике Железнодорожного района ежегодно обслуживают более 48 тысяч человек, из них свыше 10 тысяч – дети.
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Перинатальной службе в Хабаровске выделили деньги на новую медтехнику
10 февраля, 10:06
"Системная работа напрямую влияет на качество жизни населения региона, что соответствует целям президентского нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В планах медучреждения на этот год – отправить на диспансеризацию почти 22 тысячи взрослых и больше 12 тысяч детей", - сообщает правительство региона на официальном сайте.
Как сообщает заместитель главного врача поликлиники по лечебной работе Ольга Димова, чьи слова приводятся в сообщении, диспансеризация репродуктивного здоровья проводится во всех поликлиниках края уже более двух лет. Осматриваются мужчины и женщины репродуктивного возраста от 21 года до 49 лет, чтобы оценить их способность к зачатию и выявить факторы риска. Параллельно ведется прием детей: начиная с одного месяца, в определенные приказом сроки, малышей смотрят узкие специалисты. Если обнаруживается патология, сразу детей направляют на дополнительные исследования или оперативное лечение. Для удобства пациентов прием ведется и по субботам.
"Мы пришли на профосмотр к хирургу, чтобы посмотреть, правильно ли развивается наш малыш. Я считаю, что всем нужно обязательно приходить на профосмотр в сроки, которые рекомендует педиатр. Чтобы не пропустить ничего, чтобы узнать, всё ли в порядке, нет ли опасных патологий. И если есть какие-то проблемы – устранить их своевременно", – приводятся в сообщении слова мамы годовалого пациента Ульяны Каревой.
По данным завотделением, детского хирурга и уролога-андролога Романа Юхнова, именно в возрасте одного года можно обнаружить патологии, которые в будущем скажутся на репродуктивной функции мужчины. Если вовремя заметить отклонение, его можно скорректировать без последствий для здоровья, отметил он.
Благодаря системной работе поликлиники план по диспансеризации детского населения выполняется на 100%, уточняет региональное правительство. Для взрослого населения диспансеризация, включающая оценку репродуктивного здоровья, проводится в плановом порядке. Масштабная диспансеризация – часть системной работы, которую Хабаровский край ведет для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации.
Хабаровск принял участие в старте Года единства народов России - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Хабаровск принял участие в старте Года единства народов России
6 февраля, 11:36
 
Хабаровский крайОбществоХабаровский крайХабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала