Более 34 тыс жителей района Хабаровска отправят на диспансеризацию

ХАБАРОВСК, 17 фев - РИА Новости. Более 34 тысяч жителей Железнодорожного района Хабаровска проверят здоровье в 2026 году, диспансеризацию пройдут в том числе более 12 тысяч детей, сообщает правительство Хабаровского края.

По данным краевых властей, в городской поликлинике Железнодорожного района ежегодно обслуживают более 48 тысяч человек, из них свыше 10 тысяч – дети.

"Системная работа напрямую влияет на качество жизни населения региона, что соответствует целям президентского нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В планах медучреждения на этот год – отправить на диспансеризацию почти 22 тысячи взрослых и больше 12 тысяч детей", - сообщает правительство региона на официальном сайте.

Как сообщает заместитель главного врача поликлиники по лечебной работе Ольга Димова, чьи слова приводятся в сообщении, диспансеризация репродуктивного здоровья проводится во всех поликлиниках края уже более двух лет. Осматриваются мужчины и женщины репродуктивного возраста от 21 года до 49 лет, чтобы оценить их способность к зачатию и выявить факторы риска. Параллельно ведется прием детей: начиная с одного месяца, в определенные приказом сроки, малышей смотрят узкие специалисты. Если обнаруживается патология, сразу детей направляют на дополнительные исследования или оперативное лечение. Для удобства пациентов прием ведется и по субботам.

"Мы пришли на профосмотр к хирургу, чтобы посмотреть, правильно ли развивается наш малыш. Я считаю, что всем нужно обязательно приходить на профосмотр в сроки, которые рекомендует педиатр. Чтобы не пропустить ничего, чтобы узнать, всё ли в порядке, нет ли опасных патологий. И если есть какие-то проблемы – устранить их своевременно", – приводятся в сообщении слова мамы годовалого пациента Ульяны Каревой.

По данным завотделением, детского хирурга и уролога-андролога Романа Юхнова, именно в возрасте одного года можно обнаружить патологии, которые в будущем скажутся на репродуктивной функции мужчины. Если вовремя заметить отклонение, его можно скорректировать без последствий для здоровья, отметил он.