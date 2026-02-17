"Высокий риск". Китай принял экстренное решение по госдолгу США

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея

© AP Photo / Mark Schiefelbein Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Продавать казначейские облигации США и не покупать новые — такое распоряжение получили китайские банки от финансовых регуляторов. В последние годы Пекин, один из крупнейших держателей трежерис, сократил эти инвестиции вдвое. Средства из долларовых активов выводят по всему миру. Чем это обернется для Вашингтона — в материале РИА Новости.

Опасная концентрация

Как сообщает Bloomberg, Народный банк Китая и Национальное управление финансового регулирования рекомендовали банкам ограничить вложения в американские госбумаги, а тем, у кого доля таких активов велика, — постепенно сокращать позиции.

Финансовые власти в Пекине опасаются волатильности долгового рынка США и стремятся к диверсификации инвестиций, указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".

« "Рост долговой нагрузки Вашингтона и политическая непредсказуемость приводит к тому, что рынок закладывает более высокую премию. К тому же возникают альтернативы: при нормализации ставок в других развитых странах и увеличении доходностей там (к примеру, в Японии) часть глобальных резервных и квазирезервных денег можно перевести на эти рынки", — поясняет она.

Геополитические риски

По мнению западных аналитиков, принятое решение носит исключительно рыночный характер.

Однако очевидно, что без геополитики не обошлось. После заморозки Западом части российских международных резервов существенно увеличился риск использования долларовой системы в качестве финансового оружия.

« "Любой крупный держатель долларовых активов теперь вынужден моделировать ситуацию, когда доступ к инфраструктуре делают инструментом политического давления. Это не означает, что Китай ожидает немедленных мер против себя, но диверсификация резервов жизненно необходима", — говорит Веретенникова.

Государство, держащее активы в трежерис, по сути, предоставляет Вашингтону право вето на свою внешнюю политику.

Ставка на золото

Китай стратегически уходит из доллара, наращивая долю золота, подчеркивает Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird. Дело не только в санкционных рисках, но и в попытке выстроить альтернативную валютную систему, где золото — ключевой залог.

Этой стратегии придерживается и Россия. Сейчас на драгметалл в международных резервах приходится 40 процентов.

По данным Центробанка на 16 января, ЗВР страны достигли 769,1 миллиарда долларов — на 216 миллиардов больше по сравнению с февралем 2022-го. Таким образом, Москва в значительной степени компенсировала потери от блокировки суверенных активов (порядка 244 миллиардов).

Это фактически восстановило финансовые возможности государства. Ценные бумаги и денежные средства, замороженные на Западе, нельзя продать или заложить, а слитки при необходимости легко монетизировать, отмечает Bloomberg.

Продуманная стратегия

Торговое обострение между США и Китаем, разумеется, тоже внесло вклад, однако прагматичное управление рисками — на первом плане. Пекин мог бы устроить продажи "в моменте", но придерживается иной тактики: постепенно сокращает инвестиции в трежерис.

Иностранцы вложили в США порядка 9,355 триллиона долларов. В ноябре у Китая американских долговых бумаг было на 682,6 миллиарда — третий показатель среди зарубежных инвесторов. В 2012-м — на 1,3 триллиона

« Когда доля падает до уровня 2003-го, это уже не рыночная волатильность, а осознанный выход из актива, который перестал быть безопасным, превратившись в инструмент давления, констатирует финансовый советник Антон Весенний. Из американской системы вымываются сотни миллиардов.

"Китай не просто продает трежерис, он перекладывает средства в реальные активы, прежде всего в золото и инфраструктурные проекты в рамках БРИКС+. Это создает долгосрочное давление на доходность казначейских облигаций США. Крупнейшие покупатели один за другим покидают аукционы", — подчеркивает эксперт.