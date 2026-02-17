Рейтинг@Mail.ru
Госдеп не в курсе договоренностей с Россией после истечения срока ДСНВ - РИА Новости, 17.02.2026
18:26 17.02.2026 (обновлено: 18:32 17.02.2026)
Госдеп не в курсе договоренностей с Россией после истечения срока ДСНВ
Госдепартамент США не располагает информацией о каких-либо договоренностях с Россией по контролю над вооружениями после истечения ДСНВ, заявил во вторник... РИА Новости, 17.02.2026
россия
Госдеп не в курсе договоренностей с Россией после истечения срока ДСНВ

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Госдепартамент США не располагает информацией о каких-либо договоренностях с Россией по контролю над вооружениями после истечения ДСНВ, заявил во вторник помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
"Мне неизвестно ни о каком подобном соглашении, и этот вопрос по-прежнему находится в компетенции президента", — сказал он в ходе дискуссии на площадке аналитического центра Институт Хадсона, отвечая на вопрос о возможных неформальных договоренностях сторон продолжать придерживаться положений договора.
Йо тем самым прокомментировал появившиеся сообщения о якобы существующем "джентльменском соглашении" между Москвой и Вашингтоном после завершения действия ДСНВ.
Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без масштабных взрывов
