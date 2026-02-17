Истечение ДСНВ может открыть новый этап в стратстабильности, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Истечение срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может открыть новый этап в стратегической стабильности и помочь исполнению желания президента США Дональда Трампа по уменьшению объемов ядерного оружия в мире, заявил во вторник помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
"Президент Трамп уже давно выступает за мир с меньшим количеством ядерного оружия, и истечение срока действия договора ДСНВ дает Соединённым Штатам и другим странам возможность войти в новую эпоху стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сказал Йо, выступая в ходе дискуссии на площадке аналитического центра Института Хадсона.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно 6 февраля сообщил, что американский президент Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку ДСНВ был несовершенным и не охватывал Китайскую Народную Республику.
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ
10 февраля, 13:49