Истечение ДСНВ может открыть новый этап в стратстабильности, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Истечение срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может открыть новый этап в стратегической стабильности и помочь исполнению желания президента США Дональда Трампа по уменьшению объемов ядерного оружия в мире, заявил во вторник помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.