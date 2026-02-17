Рейтинг@Mail.ru
Истечение ДСНВ может открыть новый этап в стратстабильности, заявил Госдеп - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 17.02.2026 (обновлено: 18:34 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/gosdep-2075038619.html
Истечение ДСНВ может открыть новый этап в стратстабильности, заявил Госдеп
Истечение ДСНВ может открыть новый этап в стратстабильности, заявил Госдеп - РИА Новости, 17.02.2026
Истечение ДСНВ может открыть новый этап в стратстабильности, заявил Госдеп
Истечение срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может открыть новый этап в стратегической... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:18:00+03:00
2026-02-17T18:34:00+03:00
в мире
государственный департамент сша
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411875_0:133:2500:1539_1920x0_80_0_0_8d55a62dfeb86153974b32a56e2203dc.jpg
https://ria.ru/20260210/tramp-2073435508.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411875_136:0:2365:1672_1920x0_80_0_0_64d453e8da1ef125d0b83f6381aa4e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, государственный департамент сша, сша, дональд трамп
В мире, Государственный департамент США, США, Дональд Трамп
Истечение ДСНВ может открыть новый этап в стратстабильности, заявил Госдеп

Госдеп: истечение ДСНВ может открыть новый этап в стратегической стабильности

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Истечение срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может открыть новый этап в стратегической стабильности и помочь исполнению желания президента США Дональда Трампа по уменьшению объемов ядерного оружия в мире, заявил во вторник помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
"Президент Трамп уже давно выступает за мир с меньшим количеством ядерного оружия, и истечение срока действия договора ДСНВ дает Соединённым Штатам и другим странам возможность войти в новую эпоху стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сказал Йо, выступая в ходе дискуссии на площадке аналитического центра Института Хадсона.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно 6 февраля сообщил, что американский президент Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку ДСНВ был несовершенным и не охватывал Китайскую Народную Республику.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ
10 февраля, 13:49
 
В миреГосударственный департамент СШАСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала