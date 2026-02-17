https://ria.ru/20260217/galatasaray-yuventus-smotret-onlayn-2074778905.html
"Галатасарай" – "Ювентус": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля
Турецкий "Галатасарай" и итальянский "Ювентус" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
