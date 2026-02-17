Фигурное катание на Олимпиаде-2026: трансляция короткой программы женщин

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На Олимпийских играх в Милане 17 февраля фигуристки выступят с короткими программами.

Российских зрителей в первую очередь интересует выступление Аделии Петросян. Фигуристка, выступающая в качестве нейтрального атлета, выступит в короткой программе под вторым номером.

Где смотреть трансляцию

Расписание выступлений фигуристок в короткой программе

Разминка 1:

20:45–20:52: Сафонова Виктория (Белоруссия)

В 20:53 на лед выйдет россиянка Аделия Петросян.

Отметим, что в первом тренировочном прогоне фигуристка чисто исполнила четверной тулуп, а также выполнила сольный тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскады тройной флип - тройной тулуп, тройной флип - двойной риттбергер.

На следующий день она выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп.

21:05–21:12: Меда Вариакюйте (Литва)

21:12–21:18: Чжан Жуйян (Китай)

21:18–21:25: Кристен Спурс (Великобритания)

Разминка 2:

21:48–21:54: Ливия Кайзер (Швейцария)

21:54–22:00: Мария Сенюк (Израиль)

22:00–22:07: Александра Фейгин (Болгария)

22:07–22:13: Юлия Заутер (Румыния)

22:13–22:19: Ольга Микутина (Австрия)

22:19:–22:26: Иида Кархунен (Финляндия)

Разминка 3:

22:34–22:40: Кимми Репон (Швейцария)

22:40–22:46: Екатерина Куракова (Польша)

22:46–22:53: Син Чжи А (Южная Корея)

22:53–22:59: Ли Хэ Ин (Южная Корея)

22:59–23:05: Лорин Шильд (Франция)

22:05–23:12: Софья Самоделкина (Казахстан)

Разминка 4:

23:35–23:41: Ами Накаи (Япония)

23:41–23:47: Мадлен Скизас (Канада)

23:47–23:54: Луна Хендрикс (Бельгия)

23:54–00:00: Нина Пинцарроне (Бельгия)

00:00–00:06: Нина Петрыкина (Эстония)

00:06–00:13: Лара Наки Гутманн (Италия)

Разминка 5 (18 февраля):