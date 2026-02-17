Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: трансляция короткой программы Аделии Петросян, женский турнир
Фигурное катание
 
19:00 17.02.2026
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: трансляция короткой программы женщин
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: трансляция короткой программы Аделии Петросян, женский турнир
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: трансляция короткой программы женщин
На Олимпийских играх в Милане 17 февраля фигуристки выступят с короткими программами. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
каори сакамото
екатерина куракова
анонсы и трансляции матчей
луна хендрикс
анастасия губанова (фигурное катание)
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: трансляция короткой программы женщин

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На Олимпийских играх в Милане 17 февраля фигуристки выступят с короткими программами.
Российских зрителей в первую очередь интересует выступление Аделии Петросян. Фигуристка, выступающая в качестве нейтрального атлета, выступит в короткой программе под вторым номером.

Где смотреть трансляцию

Следить за выступлениями фигуристок можно в прямом эфире Okko с 20:45 по московскому времени. Также доступна текстовая трансляция на сайте ISU.

Расписание выступлений фигуристок в короткой программе

Разминка 1:
  • 20:45–20:52: Сафонова Виктория (Белоруссия)
В 20:53 на лед выйдет россиянка Аделия Петросян.
Отметим, что в первом тренировочном прогоне фигуристка чисто исполнила четверной тулуп, а также выполнила сольный тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскады тройной флип - тройной тулуп, тройной флип - двойной риттбергер.
На следующий день она выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе
Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе
  • 21:05–21:12: Меда Вариакюйте (Литва)
  • 21:12–21:18: Чжан Жуйян (Китай)
  • 21:18–21:25: Кристен Спурс (Великобритания)
Разминка 2:
  • 21:48–21:54: Ливия Кайзер (Швейцария)
  • 21:54–22:00: Мария Сенюк (Израиль)
  • 22:00–22:07: Александра Фейгин (Болгария)
  • 22:07–22:13: Юлия Заутер (Румыния)
  • 22:13–22:19: Ольга Микутина (Австрия)
  • 22:19:–22:26: Иида Кархунен (Финляндия)
Разминка 3:
  • 22:34–22:40: Кимми Репон (Швейцария)
  • 22:40–22:46: Екатерина Куракова (Польша)
  • 22:46–22:53: Син Чжи А (Южная Корея)
  • 22:53–22:59: Ли Хэ Ин (Южная Корея)
  • 22:59–23:05: Лорин Шильд (Франция)
  • 22:05–23:12: Софья Самоделкина (Казахстан)
Разминка 4:
  • 23:35–23:41: Ами Накаи (Япония)
  • 23:41–23:47: Мадлен Скизас (Канада)
  • 23:47–23:54: Луна Хендрикс (Бельгия)
  • 23:54–00:00: Нина Пинцарроне (Бельгия)
  • 00:00–00:06: Нина Петрыкина (Эстония)
  • 00:06–00:13: Лара Наки Гутманн (Италия)
Разминка 5 (18 февраля):
  • 00:21–00:27: Алиса Лю (США)
  • 00:27–00:33: Изабо Левито (США)
  • 00:33–00:40: Анастасия Губанова (Грузия)
  • 00:40–00:46: Каори Сакамото (Япония)
  • 00:46–00:52: Эмбер Гленн (США)
  • 00:52–00:59: Монэ Тиба (Япония)
Контроль Тутберидзе и суперпрыжки: Петросян намерена биться за золото
16 февраля, 20:10
 
Фигурное катаниеАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Каори СакамотоЕкатерина КураковаАнонсы и трансляции матчейЛуна ХендриксАнастасия Губанова (фигурное катание)
 
