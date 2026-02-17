Экс-вратарь сборной СССР заявил, что готов вернуть золотые медали ЧМ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экс-вратарь сборной СССР по хоккею латвиец Артур Ирбе заявил, что готов вернуть золотые медали чемпионатов мира, завоеванные в составе советской сборной.

Ирбе отметил, что тепло вспоминает время, проведенное в составе советской национальной сборной, но добавил, что тогда он не мог выбирать, за какую команду играть.