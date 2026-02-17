Рейтинг@Mail.ru
Экс-вратарь сборной СССР заявил, что готов вернуть золотые медали ЧМ
12:15 17.02.2026 (обновлено: 12:38 17.02.2026)
Экс-вратарь сборной СССР заявил, что готов вернуть золотые медали ЧМ
Экс-вратарь сборной СССР заявил, что готов вернуть золотые медали ЧМ
Экс-вратарь сборной СССР по хоккею латвиец Артур Ирбе заявил, что готов вернуть золотые медали чемпионатов мира, завоеванные в составе советской сборной.
Экс-вратарь сборной СССР заявил, что готов вернуть золотые медали ЧМ

Экс-вратарь сборной СССР латвиец Ирбе готов вернуть золотые медали ЧМ

Артур Ирбе
Артур Ирбе. Архивное фото
Артур Ирбе. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экс-вратарь сборной СССР по хоккею латвиец Артур Ирбе заявил, что готов вернуть золотые медали чемпионатов мира, завоеванные в составе советской сборной.
Экс-голкипер в мае после чемпионата мира в Стокгольме заявлял шведской газете Dagens Nyheter, что сборную России не следует допускать к участию в Олимпийских играх 2026 года. После этого двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что Ирбе следовало бы сначала вернуть золотые медали чемпионатов мира 1989 и 1990 годов.
"В следующий раз, когда мы встретимся на чемпионате мира, я буду готов официально их передать. Без проблем. Мне они не нужны. Я отдам медали, если вспомню, где они. Я не ношу их с гордостью", - цитирует Iltalehti Ирбе, который присутствует на Олимпиаде в Италии в качестве тренера вратарей сборной Латвии.
Ирбе отметил, что тепло вспоминает время, проведенное в составе советской национальной сборной, но добавил, что тогда он не мог выбирать, за какую команду играть.
Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров Олимпиады.
Хоккеисты сборной Канады - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Стал известен состав участников плей-офф олимпийского хоккейного турнира
16 февраля, 01:54
 
Хоккей
 
