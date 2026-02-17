Экс-вратарь сборной СССР заявил, что готов вернуть золотые медали ЧМ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экс-вратарь сборной СССР по хоккею латвиец Артур Ирбе заявил, что готов вернуть золотые медали чемпионатов мира, завоеванные в составе советской сборной.
Экс-голкипер в мае после чемпионата мира в Стокгольме заявлял шведской газете Dagens Nyheter, что сборную России не следует допускать к участию в Олимпийских играх 2026 года. После этого двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что Ирбе следовало бы сначала вернуть золотые медали чемпионатов мира 1989 и 1990 годов.
"В следующий раз, когда мы встретимся на чемпионате мира, я буду готов официально их передать. Без проблем. Мне они не нужны. Я отдам медали, если вспомню, где они. Я не ношу их с гордостью", - цитирует Iltalehti Ирбе, который присутствует на Олимпиаде в Италии в качестве тренера вратарей сборной Латвии.
Ирбе отметил, что тепло вспоминает время, проведенное в составе советской национальной сборной, но добавил, что тогда он не мог выбирать, за какую команду играть.
Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров Олимпиады.