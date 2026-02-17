Германия нуждается в России, заявил Дмитриев

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в связи с поломкой немецкого ледокола в Балтийском море, что Германия нуждается в России и дорого платит за гордыню и ошибки своего руководства.
Ранее телерадиокомпания NDR со ссылкой на управление водными путями и судоходством ФРГ сообщила, что немецкий ледокол Neuwerk сломался при попытке расчистить лед для прохода в порт Мукран на острове Рюген для танкера Minerva Amorgos, перевозящего сжиженный природный газ (СПГ).
Так он прокомментировал публикацию другого пользователя, написавшего, что Германия теперь нуждается в российских тяжелых ледоколах для расчистки льда на пути судов, перевозящих СПГ из США.
Догнать и перегнать Россию: Америке брошен новый вызов
30 августа 2025, 08:00