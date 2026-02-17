Германия нуждается в России, заявил Дмитриев

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в связи с поломкой немецкого ледокола в Балтийском море, что Германия нуждается в России и дорого платит за гордыню и ошибки своего руководства.