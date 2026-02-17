Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Российская делегация после переговоров с США и Украиной в Женеве вернулась в отель, в котором разместилась, передает корреспондент РИА Новости.

