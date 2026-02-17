https://ria.ru/20260217/delegatsiya-2075062416.html
Российская делегация покинула место переговоров в Женеве
Российская делегация покинула отель InterContinental Geneva в Женеве, где прошёл первый день переговоров с Украиной и США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
