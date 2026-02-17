Рейтинг@Mail.ru
Делегация России не будет комментировать первый день переговоров в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 17.02.2026 (обновлено: 22:15 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/delegatsiya-2075062287.html
Делегация России не будет комментировать первый день переговоров в Женеве
Делегация России не будет комментировать первый день переговоров в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Делегация России не будет комментировать первый день переговоров в Женеве
Российская делегация оставит без комментариев итоги первого дня переговоров РФ, США и Украины в Женеве, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T21:08:00+03:00
2026-02-17T22:15:00+03:00
переговоры по украине в женеве — 2026
россия
дмитрий песков
женева (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075056843_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_12fb21a1da028647f73be3ccd997cc33.jpg
https://ria.ru/20260217/oon-2075059278.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075056843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cef71ec81ef7ea8c0ffbfd373a102f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры по украине в женеве — 2026, россия, дмитрий песков, женева (город), сша
Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Россия, Дмитрий Песков, Женева (город), США
Делегация России не будет комментировать первый день переговоров в Женеве

РИА Новости: делегация РФ не будет комментировать итоги встречи в Женеве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗдание отеля "Интерконтиненталь" в Женеве, где проходит новый раунд переговоров представителей России, США и Украины
Здание отеля Интерконтиненталь в Женеве, где проходит новый раунд переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Здание отеля "Интерконтиненталь" в Женеве, где проходит новый раунд переговоров представителей России, США и Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Российская делегация оставит без комментариев итоги первого дня переговоров РФ, США и Украины в Женеве, сообщил РИА Новости источник.
"Нет", - сказал источник в ответ на вопрос, планируются ли заявления по итогам первого дня переговоров.
Переговоры в Женеве в первый день продлились 4,5 часа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что обсуждение вопросов украинского урегулирования будет проходить 17-18 февраля.
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
ООН следит за ходом переговоров по Украине в Женеве, заявил Дюжаррик
Вчера, 20:43
 
Переговоры по Украине в Женеве — 2026РоссияДмитрий ПесковЖенева (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала