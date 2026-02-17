Делегация России не будет комментировать первый день переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Российская делегация оставит без комментариев итоги первого дня переговоров РФ, США и Украины в Женеве, сообщил РИА Новости источник.

"Нет", - сказал источник в ответ на вопрос, планируются ли заявления по итогам первого дня переговоров.