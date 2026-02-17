https://ria.ru/20260217/delegatsiya-2075062287.html
Делегация России не будет комментировать первый день переговоров в Женеве
Делегация России не будет комментировать первый день переговоров в Женеве
Российская делегация оставит без комментариев итоги первого дня переговоров РФ, США и Украины в Женеве, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 17.02.2026
Делегация России не будет комментировать первый день переговоров в Женеве
