Стал известен состав украинской делегации в Женеве
Стал известен состав украинской делегации в Женеве
Украину в Женеве за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта представляют глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, его заместитель... РИА Новости, 17.02.2026
Стал известен состав украинской делегации в Женеве
Украину в Женеве представляют Буданов, Умеров, Гнатов, Арахамия и Кислица