Стал известен состав украинской делегации в Женеве

ЖЕНЕВА, 17 фев – РИА Новости. Украину в Женеве за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта представляют глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, его заместитель Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.