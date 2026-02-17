Рейтинг@Mail.ru
Стал известен состав украинской делегации в Женеве
16:18 17.02.2026
Стал известен состав украинской делегации в Женеве
Стал известен состав украинской делегации в Женеве
Украину в Женеве за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта представляют глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, его заместитель... РИА Новости, 17.02.2026
Стал известен состав украинской делегации в Женеве

Украину в Женеве представляют Буданов, Умеров, Гнатов, Арахамия и Кислица

ЖЕНЕВА, 17 фев – РИА Новости. Украину в Женеве за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта представляют глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, его заместитель Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
Это следует из опубликованных Умеровым в Telegram-канале фотографий переговоров в Женеве.
Переговоры РФ, США и Украины по украинскому урегулированию пройдут в Женеве 17-18 февраля.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
