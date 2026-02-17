https://ria.ru/20260217/brusnikin-2075052466.html
Брусникина вошла в состав технического комитета World Aquatics
Ольга Брусникина и Светлана Древаль избраны в составы технических комитетов Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), сообщается в... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T19:43:00+03:00
2026-02-17T19:43:00+03:00
2026-02-17T20:29:00+03:00
спорт
ольга брусникина
дмитрий саутин
глеб гальперин
евгений коротышкин
Новости
ru-RU
спорт, ольга брусникина, дмитрий саутин, глеб гальперин, евгений коротышкин
Брусникину и Древаль избрали в составы технических комитетов World Aquatucs