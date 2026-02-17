Рейтинг@Mail.ru
Брусникина вошла в состав технического комитета World Aquatics - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 17.02.2026 (обновлено: 20:29 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/brusnikin-2075052466.html
Брусникина вошла в состав технического комитета World Aquatics
Брусникина вошла в состав технического комитета World Aquatics - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Брусникина вошла в состав технического комитета World Aquatics
Ольга Брусникина и Светлана Древаль избраны в составы технических комитетов Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), сообщается в... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T19:43:00+03:00
2026-02-17T20:29:00+03:00
спорт
ольга брусникина
дмитрий саутин
глеб гальперин
евгений коротышкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836627557_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_aa2649254d174ae98d66db0513b70b63.jpg
https://ria.ru/20251106/mazepin-2053289709.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836627557_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e486a144fe3501e1f5bd3267405ff76c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ольга брусникина, дмитрий саутин, глеб гальперин, евгений коротышкин
Спорт, Ольга Брусникина, Дмитрий Саутин, Глеб Гальперин, Евгений Коротышкин
Брусникина вошла в состав технического комитета World Aquatics

Брусникину и Древаль избрали в составы технических комитетов World Aquatucs

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОльга Брусникина
Ольга Брусникина - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Ольга Брусникина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ольга Брусникина и Светлана Древаль избраны в составы технических комитетов Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), сообщается в Telegram-канале Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).
Трехкратная олимпийская чемпионка Брусникина вошла в состав технического комитета по синхронному плаванию. Она вернется в международную федерацию после четырехлетнего перерыва.
Бронзовый призер Олимпиады-2000 Древаль вошла в состав технического комитета по водному поло.
Экс-спортсменки также являются заместителями председателя ФВВСР. Ранее в составы комитетов World Aquatics вошли Дмитрий Саутин (хайдайвинг), Глеб Гальперин (прыжки в воду) и Евгений Коротышкин (плавание).
Евгения Чикунова - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия будет претендовать на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года
6 ноября 2025, 20:33
 
СпортОльга БрусникинаДмитрий СаутинГлеб ГальперинЕвгений Коротышкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала