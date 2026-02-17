https://ria.ru/20260217/borussiya-atalanta-smotret-onlayn-2074778628.html
"Боруссия" – "Аталанта": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля
"Боруссия" – "Аталанта": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Боруссия" – "Аталанта": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля
Дортмундская "Боруссия" и итальянская "Аталанта" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T22:00:00+03:00
2026-02-17T22:00:00+03:00
2026-02-17T22:00:00+03:00
футбол
боруссия (дортмунд)
аталанта
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062172521_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_2777413069b304e3f064ed836b740cc8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062172521_0:0:840:630_1920x0_80_0_0_af429bf00e1d17ea8dbbc999d9448a10.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боруссия (дортмунд), аталанта, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Боруссия (Дортмунд), Аталанта, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей