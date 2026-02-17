Рейтинг@Mail.ru
Борта олимпийской хоккейной арены перекрасят после жалоб игроков
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:42 17.02.2026 (обновлено: 11:56 17.02.2026)
Борта олимпийской хоккейной арены перекрасят после жалоб игроков
Борта олимпийской хоккейной арены перекрасят после жалоб игроков
Борта миланского стадиона "Санта Джулия" окрасят в более светлый цвет перед началом плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии,... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
спорт, италия, сша, дания, международная федерация хоккея (iihf), национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Италия, США, Дания, Международная федерация хоккея (IIHF), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Борта олимпийской хоккейной арены перекрасят после жалоб игроков

Борта на хоккейной арене окрасят в более светлый цвет для плей-офф Олимпиады

© REUTERS / GEOFF BURKEХоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / GEOFF BURKE
Хоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Борта миланского стадиона "Санта Джулия" окрасят в более светлый цвет перед началом плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщается ESPN со ссылкой на представителя Международной федерации хоккея (IIHF).
Решение об изменении цвета было принято после получения отзывов от команд и федераций. Как отмечают игроки, насыщенный бирюзовый цвет бортов отличается от привычных для профессиональных хоккейных арен оттенков.
Ранее вратарь сборной США Джереми Свэйман заявил, что пропустил шайбу после броска из средней зоны в матче против команды Дании из-за того, что она пролетела между трибунами и бортом и он упустил ее из виду.
Матчи квалификационного раунда олимпийского хоккейного турнира пройдут во вторник. Четвертьфиналы состоятся днем позже. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Стал известен состав участников плей-офф олимпийского хоккейного турнира
16 февраля, 01:54
16 февраля, 01:54
 
ХоккейСпортИталияСШАДанияМеждународная федерация хоккея (IIHF)Национальная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
