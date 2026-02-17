https://ria.ru/20260217/bort-2074913115.html
Борта олимпийской хоккейной арены перекрасят после жалоб игроков
Борта олимпийской хоккейной арены перекрасят после жалоб игроков
Борта миланского стадиона "Санта Джулия" окрасят в более светлый цвет перед началом плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии,... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Борта олимпийской хоккейной арены перекрасят после жалоб игроков
Борта на хоккейной арене окрасят в более светлый цвет для плей-офф Олимпиады