https://ria.ru/20260217/bolshunov-2074952957.html
Жена Большунова рассказала, почему не хочет, чтобы муж был лучшим лыжником
Жена Большунова рассказала, почему не хочет, чтобы муж был лучшим лыжником - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Жена Большунова рассказала, почему не хочет, чтобы муж был лучшим лыжником
Жена трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Анна рассказала в интервью РИА Новости, что из-за частых расставаний иногда ей хочется, чтобы муж... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T14:11:00+03:00
2026-02-17T14:11:00+03:00
2026-02-17T14:11:00+03:00
лыжные гонки
александр большунов
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009642515_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_aec2609700da36d9be2d580acbb6545c.jpg
https://ria.ru/20260216/korol-2074673765.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009642515_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_14577699aa685e78632df6404d65869b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр большунов, вокруг спорта
Лыжные гонки, Александр Большунов, Вокруг спорта
Жена Большунова рассказала, почему не хочет, чтобы муж был лучшим лыжником
Жена Большунова призналась, что из-за разлук ей хочется, чтобы муж не был лучшим
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Жена трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Анна рассказала в интервью РИА Новости, что из-за частых расставаний иногда ей хочется, чтобы муж не был лучшим лыжником.
Большунов и чемпионка России Анна Жеребятьева поженились в 2021 году, в 2022-м у пары родилась дочь Ева.
«
"Да, такие моменты бывают, - ответила Большунова на вопрос о желании, чтобы супруг не был спортсменом номер один, а был просто мужем и папой. - В основном, когда его нет дома, он на сборах или соревнованиях. Но я понимаю, что это его любимое дело, и он любит его всем сердцем. Я не могу сказать, чтобы он просто взял и завершил карьеру. Частые разлуки даются нам тяжело, Ева тоже переживает и скучает, но такова наша жизнь".
"Кстати, он папа №1 даже с поездками - мне кажется, даже папы, которые находятся дома с детьми, не уделяют им столько времени, как он. Он делает все для Евы. Вечером я могу заниматься своими делами, а они с дочкой на улице: кататься на квадроцикле, с горки, баню затопят и сходят попариться. Саша с ней проводит все свое свободное время", - добавила Большунова.
Полностью интервью с Анной Большуновой читайте во вторник на сайте РИА Новости.