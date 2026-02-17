Рейтинг@Mail.ru
Жена Большунова рассказала, почему не хочет, чтобы муж был лучшим лыжником
Лыжные гонки
 
Жена Большунова рассказала, почему не хочет, чтобы муж был лучшим лыжником
Жена Большунова рассказала, почему не хочет, чтобы муж был лучшим лыжником

Жена Большунова призналась, что из-за разлук ей хочется, чтобы муж не был лучшим

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Жена трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Анна рассказала в интервью РИА Новости, что из-за частых расставаний иногда ей хочется, чтобы муж не был лучшим лыжником.
Большунов и чемпионка России Анна Жеребятьева поженились в 2021 году, в 2022-м у пары родилась дочь Ева.
«
"Да, такие моменты бывают, - ответила Большунова на вопрос о желании, чтобы супруг не был спортсменом номер один, а был просто мужем и папой. - В основном, когда его нет дома, он на сборах или соревнованиях. Но я понимаю, что это его любимое дело, и он любит его всем сердцем. Я не могу сказать, чтобы он просто взял и завершил карьеру. Частые разлуки даются нам тяжело, Ева тоже переживает и скучает, но такова наша жизнь".
"Кстати, он папа №1 даже с поездками - мне кажется, даже папы, которые находятся дома с детьми, не уделяют им столько времени, как он. Он делает все для Евы. Вечером я могу заниматься своими делами, а они с дочкой на улице: кататься на квадроцикле, с горки, баню затопят и сходят попариться. Саша с ней проводит все свое свободное время", - добавила Большунова.
Полностью интервью с Анной Большуновой читайте во вторник на сайте РИА Новости.
Матч-центр
 
