Жена Большунова рассказала, почему не хочет, чтобы муж был лучшим лыжником

«

"Да, такие моменты бывают, - ответила Большунова на вопрос о желании, чтобы супруг не был спортсменом номер один, а был просто мужем и папой. - В основном, когда его нет дома, он на сборах или соревнованиях. Но я понимаю, что это его любимое дело, и он любит его всем сердцем. Я не могу сказать, чтобы он просто взял и завершил карьеру. Частые разлуки даются нам тяжело, Ева тоже переживает и скучает, но такова наша жизнь".