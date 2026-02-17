Рейтинг@Mail.ru
"Бенфика" – "Реал" Мадрид: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:00 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/benfika-real-smotret-onlayn-2074777192.html
"Бенфика" – "Реал" Мадрид: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля
"Бенфика" – "Реал" Мадрид: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Бенфика" – "Реал" Мадрид: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля
Португальская "Бенфика" и мадридский "Реал" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T22:00:00+03:00
2026-02-17T22:00:00+03:00
футбол
бенфика
реал мадрид
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796553_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ad2f95147cfa38dda6b5ccf1935a9e30.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796553_457:0:2888:1823_1920x0_80_0_0_88823f3f79c7914a8c2c41ae98ddbb54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бенфика, реал мадрид, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Бенфика, Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей

"Бенфика" – "Реал" Мадрид: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖозе Моуринью
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Португальская "Бенфика" и мадридский "Реал" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Во сколько начало

Встреча состоится 17 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
17 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бенфика
0 : 1
Реал Мадрид
50‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболБенфикаРеал МадридЛига чемпионов 2025-2026СпортАнонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала