"Бенфика" – "Реал" Мадрид: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 17 февраля
Португальская "Бенфика" и мадридский "Реал" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
футбол
бенфика
реал мадрид
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
