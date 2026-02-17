Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии задержали россиянина за контрабанду наркотиков из Польши
15:54 17.02.2026 (обновлено: 16:24 17.02.2026)
В Белоруссии задержали россиянина за контрабанду наркотиков из Польши
белоруссия, польша, россия, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Белоруссия, Польша, Россия, Евразийский экономический союз, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Гражданин России, организовавший доставку наркотиков из Польши через Белоруссию, задержан в результате взаимодействия белорусских и российских таможенников, сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.
"Очередной международный канал поставки крупной партии наркотиков из Евросоюза пресечен таможенными органами Беларуси. И в этот раз предприняли неудачную попытку ввезти на территорию ЕАЭС 260 кг гашиша… Проведение дальнейших неотложных следственных действий и совместных с российскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий позволили установить и задержать получателя партии гашиша - 41-летнего гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В таможенном комитете рассказали, что для ввоза наркотиков организаторы преступной схемы использовали грузовик польского перевозчика, транспортировашего в Белоруссию сборный груз. При этом водитель не знал, что везет наркотики.
"Гродненской региональной таможней и Центральной оперативной таможней ФТС России возбуждены уголовные дела. Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок вплоть до 20 лет", - сообщили в белорусском таможенном комитете.
БелоруссияПольшаРоссияЕвразийский экономический союзФедеральная таможенная служба (ФТС России)Происшествия
 
 
