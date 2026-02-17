В Белоруссии задержали россиянина за контрабанду наркотиков из Польши

МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Гражданин России, организовавший доставку наркотиков из Польши через Белоруссию, задержан в результате взаимодействия белорусских и российских таможенников, сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

В таможенном комитете рассказали, что для ввоза наркотиков организаторы преступной схемы использовали грузовик польского перевозчика, транспортировашего в Белоруссию сборный груз. При этом водитель не знал, что везет наркотики.