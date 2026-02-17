Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Хоккей
 
15:30 17.02.2026
"Авангард" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля
"Авангард" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 17 февраля
"Авангард" и "Ак Барс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
авангард, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. "Авангард" и "Ак Барс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 17 февраля и начнется в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 февраля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
2 : 5
Ак Барс
05:09 • Михаил Котляревский
(Игорь Мартынов, Иван Игумнов)
09:26 • Эндрю Потуральски
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
09:42 • Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Алексей Пустозеров)
10:33 • Никита Дыняк
(Дмитрий Кателевский)
10:42 • Никита Лямкин
(Александр Хмелевский, Нэйтан Тодд)
11:19 • Mitchell Miller
(Дмитрий Яшкин, Григорий Денисенко)
19:53 • Григорий Денисенко
(Дмитрий Яшкин)
