США хотели исхода армян из Карабаха, считает экс-советник Пашиняна

ЕРЕВАН, 17 фев - РИА Новости. США желали исхода армян из Карабаха и сокращения присутствия России в регионе, считает бывший советник премьера Армении Никола Пашиняна Арсен Харатян.
"Я хочу напомнить, что до Пражского соглашения 2022 года (в рамках которого Пашинян признал Карабах частью Азербайджана - ред.), тем же летом, мы принимали американских официальных лиц, которые говорили: призывайте, пусть арцахцы (Арцах - армянское название Карабаха - ред.) едут сюда (в Армению - ред.). Задачей администрации (на тот момент президента США Джо - ред.) Байдена и (на тот момент госсекретаря США Энтони - ред.) Блинкена было сокращение российского присутствия в регионе", - заявил Харатян в ходе форума, посвященного вопросам безопасности.
По его словам, отсутствие в Нагорном Карабахе российских миротворцев рассматривается американской администрацией как большое достижение.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Карабах много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. В регионе разместились российские миротворцы.
В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
