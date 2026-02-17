Суд в Армении перевел брата и племянника Гарегина II под домашний арест

ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Суд в Армении перевел из тюрьмы под домашний арест брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II - Геворга Нерсиняна и Амбарцума Нерсисяна, следует из решения суда.

"Изменить меру пресечения Геворгу и Амбарцуму Нерсисянам и применить в их отношении комбинированную меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, залога в 1 миллион драмов (свыше 2,6 тысячи долларов для каждого – ред.) и подписку о невыезде", - заявил, оглашая решение, судья Геворг Манукян.