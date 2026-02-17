Рейтинг@Mail.ru
Суд в Армении перевел брата и племянника Гарегина II под домашний арест
Религия
 
17:50 17.02.2026 (обновлено: 18:19 17.02.2026)
Суд в Армении перевел брата и племянника Гарегина II под домашний арест
Суд в Армении перевел брата и племянника Гарегина II под домашний арест - РИА Новости, 17.02.2026
Суд в Армении перевел брата и племянника Гарегина II под домашний арест
Суд в Армении перевел из тюрьмы под домашний арест брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II - Геворга Нерсиняна и Амбарцума Нерсисяна, следует из... РИА Новости, 17.02.2026
религия
в мире
армения
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
в мире, армения, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Религия, В мире, Армения, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Суд в Армении перевел брата и племянника Гарегина II под домашний арест

В Армении перевели брата и племянника католикоса Гарегина II под домашний арест

ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Суд в Армении перевел из тюрьмы под домашний арест брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II - Геворга Нерсиняна и Амбарцума Нерсисяна, следует из решения суда.
"Изменить меру пресечения Геворгу и Амбарцуму Нерсисянам и применить в их отношении комбинированную меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, залога в 1 миллион драмов (свыше 2,6 тысячи долларов для каждого – ред.) и подписку о невыезде", - заявил, оглашая решение, судья Геворг Манукян.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Армянская апостольская церковь назвала дело против католикоса незаконным
14 февраля, 20:35
В начале ноября 2025 года адвокат Ара Зограбян заявил, что на родственников главы Армянской апостольской церкви пожаловался кандидат на муниципальных выборах в Вагаршапате от партии "Республика" Арутюн Мкртчян. Он, в частности, заявил, что 1 ноября брат католикоса Геворг Нерсисян со своими сыновьями якобы препятствовал предвыборной агитации. Однако, по словам адвоката, брат и племянник Гарегина II лишь отказались от участия в предвыборном собрании партии, никакого конфликта не было, о чем свидетельствует запись камер видеонаблюдения. Третьего ноября брат и племянник католикоса были арестованы на месяц, а 29 ноября и 30 января арест суд продлевал на два месяца.
Конфликт властей республики и Армянской апостольской церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Суд в Баку вынес приговор одному из лидеров карабахских армян Варданяну
Вчера, 10:40
 
РелигияВ миреАрменияГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
