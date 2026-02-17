Синоптик рассказала, когда в Антарктиде действительно холодно

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости рассказала, что в Антарктиде сейчас лето, а рекорд минимальной температуры на станции "Восток" бывает зимой.