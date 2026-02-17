Синоптик рассказала, когда в Антарктиде действительно холодно

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости рассказала, что в Антарктиде сейчас лето, а рекорд минимальной температуры на станции "Восток" бывает зимой.
В воскресенье ряд СМИ сообщил, что российской станцией "Восток" в Антарктиде зафиксирована самая низкая температура воздуха на Земле за минувшие сутки - минус 55,8 градуса.
По словам синоптика, в этом нет ничего особенного.
"Это, по-моему, не инфоповод. Если хотите, можете сказать, что сегодня там (в Антарктиде - ред.) опять также холодно. Рекорд минимальной температуры бывает зимой у них. Когда у нас лето, у них зима. И тогда вот рекорды минимальной температуры. Речь идет о том, что это самая холодная точка на планете, но там сейчас лето. Лето в Антарктиде холоднее, чем зима в Якутии. Я бы туда не стала лезть, вспомнив просто географию школьную", - сказала Макарова, комментируя публикации СМИ.
Что обнаружила подо льдами Антарктиды команда Жака Ива Кусто
27 декабря 2025, 08:22