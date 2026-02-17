"Аэрофлот" получил две награды авиационной премии Velana Awards-2026

https://ria.ru/20260217/aeroflot-2074879813.html
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" получил сразу две награды авиационной премии Velana Awards-2026, учрежденной международным аэропортом Мале (Мальдивские острова), сообщает пресс-служба авиакомпании.
Российский авиаперевозчик по итогам 2025 года стал победителем в номинациях "Лучшая авиакомпания по росту пасссажиропотока среди стран СНГ" и "Лучшая авиакомпания по количеству перевезенных пассажиров среди стран СНГ".
Также среди награжденных компаний – Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines и другие перевозчики.
В 2025 году "Аэрофлот" перевез между Москвой и Мале более 282 тысяч пассажиров, что на 15% превышает показатель 2024 года. В действующем сезонном расписании авиаперевозчик выполняет из Москвы на Мальдивы до девяти собственных рейсов в неделю. Ранее авиакомпания сообщала, что перевела рейсы в новый терминал 1 международного аэропорта Велана.
Ежегодная премия Velana Awards проводится впервые. Премия вручается по трем основным направлениям: "Пассажирские авиаперевозки", "Грузовые авиаперевозки", "Залы ожидания".