Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" получил две награды авиационной премии Velana Awards-2026 - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/aeroflot-2074879813.html
"Аэрофлот" получил две награды авиационной премии Velana Awards-2026
"Аэрофлот" получил две награды авиационной премии Velana Awards-2026 - РИА Новости, 17.02.2026
"Аэрофлот" получил две награды авиационной премии Velana Awards-2026
"Аэрофлот" получил сразу две награды авиационной премии Velana Awards-2026, учрежденной международным аэропортом Мале (Мальдивские острова), сообщает... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:17:00+03:00
2026-02-17T10:17:00+03:00
аэрофлот
мальдивы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_edf8754a1fb5078fe8dd9d9dc4cc8128.jpg
https://ria.ru/20260205/aeroflot-2072493874.html
мальдивы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_512938cba9b50354e66a53933534c227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, мальдивы
Аэрофлот, Мальдивы
"Аэрофлот" получил две награды авиационной премии Velana Awards-2026

Двумя наградами премии Velana Awards-2026 удостоили "Аэрофлот"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" получил сразу две награды авиационной премии Velana Awards-2026, учрежденной международным аэропортом Мале (Мальдивские острова), сообщает пресс-служба авиакомпании.
Российский авиаперевозчик по итогам 2025 года стал победителем в номинациях "Лучшая авиакомпания по росту пасссажиропотока среди стран СНГ" и "Лучшая авиакомпания по количеству перевезенных пассажиров среди стран СНГ".
Также среди награжденных компаний – Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines и другие перевозчики.
В 2025 году "Аэрофлот" перевез между Москвой и Мале более 282 тысяч пассажиров, что на 15% превышает показатель 2024 года. В действующем сезонном расписании авиаперевозчик выполняет из Москвы на Мальдивы до девяти собственных рейсов в неделю. Ранее авиакомпания сообщала, что перевела рейсы в новый терминал 1 международного аэропорта Велана.
Ежегодная премия Velana Awards проводится впервые. Премия вручается по трем основным направлениям: "Пассажирские авиаперевозки", "Грузовые авиаперевозки", "Залы ожидания".
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Аэрофлот" обновил меню в экономклассе
5 февраля, 15:47
 
АэрофлотМальдивы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала