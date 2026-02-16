Ким Чен Ир "под сердцем": почему в КНДР носят значки и в чем их различие

СЕУЛ, 16 фев - РИА Новости. Нагрудные значки с портретами северокорейских лидеров — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира — на протяжении десятилетий остаются обязательным и повсеместным элементом внешнего вида значительной части населения КНДР. К годовщине дня рождения бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира "Дню сияющей звезды" РИА Новости выяснило, как менялись правила их ношения и что они означают в политической культуре страны.

Наличие значка с портретом бывшего лидера КНДР для ее граждан не декоративная деталь, а знак политической принадлежности и верности государству и правящей династии. Значки с Ким Чен Иром появились у граждан КНДР с февраля 1992 года, в честь празднования его 50-летия.

Но сама практика ношения значков началась еще с времен Ким Ир Сена . Портретные значки начали распространять и носить с момента проведения 5-го съезда Трудовой партии Кореи в 1970 году. А подготовка к 60-летнему юбилею Ким Ир Сена в 1972 году стала переломным моментом: именно тогда было принято решение о массовом изготовлении значков и их повсеместном распространении среди взрослого населения. С этого времени взрослый гражданин КНДР фактически не мог появиться в общественном месте без значка с портретом лидера на груди.

Еще в 2000-х отсутствие значка рассматривалось как нарушение идеологических норм и могло стать поводом для обсуждения на партийных собраниях самокритики. Самый ранний возраст, с которого юные граждане КНДР носят значки с портретами лидеров варьируется в зависимости от источника, но ряд исследователей сообщает, что значок впервые вручается его обладателю по достижении 12 лет и размещается над значком Детского союза.

В то же время внутри жилых помещений ношение значка обычно не требовалось, поскольку считалось достаточным, что портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира обычно висели в каждой комнате северокорейского дома.

Также, в отличие от обычных граждан, высшее руководство страны может иногда появляться публично и без нагрудного значка. Такие случаи отмечались и у Ким Чен Ира, и у нынешнего лидера страны Ким Чен Ына , в частности во время новогодних обращений, когда лидеры выступали в западных костюмах без символики. Замечали без значков и жену Ким Чен Ына Ри Соль Чжу.

ФОРМА И СИМВОЛИКА

Значок традиционно прикрепляется на левую сторону груди — "у сердца", что в официальной трактовке символизирует личную преданность лидеру. Как отмечал ранее известный кореевед Андрей Ланьков, для граждан КНДР значок фактически сакральный предмет, отражающий клятву преданности государству.

В КНДР существует около двух десятков разновидностей нагрудных значков, отличающихся формой, фоном и сочетанием портретов. Но преобладают два типа - круглый и в форме флага Трудовой Партии Кореи. Есть и овальные значки.

Изначально существовал только круглый значок с изображением Ким Ир Сена, называвшийся "тхансан" или "мокрансан". Начиная с 6-го съезда Трудовой партии Кореи в 1980 году появился так называемый "партзнак" — значок с лицом Ким Ир Сена на красном партийном флаге. В то время его могли носить только высокопоставленные чиновники.

В 1970–1980-е годы существовали также и красные прямоугольные значки двух типов — вытянутые по горизонтали и по вертикали - с изображением Ким Ир Сена.

Позднее появились значки с его сыном и следующим лидером страны Ким Чен Иром. После смерти последнего значки изменились и стали содержать изображения обоих лидеров.

Некоторые из значков могут указывать на положение владельца в социальной иерархии.

В 1990-е — 2000-е годы наиболее престижным считался значок, на котором портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира размещались на фоне крупного красного знамени. Первоначально такие значки предназначались для высших партийных функционеров и генералов Корейской народной армии . Их ношение служило явным признаком принадлежности к высокому положению. Однако в 2022 году такие значки были распространены уже среди всего населения.

Существовали и специальные значки особых форм для отдельных категорий — сотрудников органов государственной безопасности, военнослужащих, членов молодежных организаций и других групп. Различались также "большие" и "малые" круглые значки: первые были характерны для низовых партийных работников, вторые — для рядовых граждан.

При этом один человек нередко располагал несколькими значками, полученными на разных этапах жизни — например, во время службы в армии, учебы или работы в партийных структурах. Поэтому статус владельца не всегда можно было однозначно определить по одному значку: человек мог носить более ранний вариант как повседневный.

ОРИГИНАЛ И ПОДДЕЛКИ

Разработка и изготовление нагрудных значков, как и всех официальных изображений лидеров КНДР, осуществляется исключительно художественно-производственным объединением "Мансудэ". Это специализированное государственное учреждение, сотрудники которого обладают монопольным правом на создание портретов вождей КНДР. В той же структуре изготавливаются памятники, мозаичные панно и другие официальные изображения руководителей страны.

В северокорейской культуре значок воспринимается как символ верности государству и традиционно не подлежит продаже. Иностранцы, не осознавая его идеологического значения, нередко пытаются приобрести такие значки, однако исторически подобные предложения отклонялись. В отдельных случаях значки вручались иностранцам в знак особых заслуг перед КНДР. В начале 2018 года стало известно, что иностранцам разрешили официально приобретать значки – но только в том случае, если они делали вклад в Фонд Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, штаб-квартира которого находится в Пхеньяне . Минимальное пожертвование составляло 100 евро.

В то же время на международном коллекционном рынке значки регулярно появляются нелегально — они вывозятся из страны контрабандой, прежде всего через Китай . В приграничных районах Китая также налажен выпуск поддельных значков, продаваемых туристам как сувениры.

Новый этап

После прихода к власти Ким Чен Ына правила ношения значков были частично пересмотрены.

Во-первых, широкое распространение получили двойные значки с Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром, которые ранее считались редкими и предназначались главным образом для высшей номенклатуры.

Во-вторых, формально обязательство их ношения закрепили прежде всего за членами Трудовой партии Кореи и Союза молодежи. Наконец, контроль за соблюдением требований заметно ослаб. С середины 2010-х годов на улицах Пхеньяна все чаще можно увидеть людей без значков — прежде всего женщин среднего возраста, не состоящих в партии. Тем не менее большинство граждан продолжает носить их при выходе на работу или посещении официальных мероприятий.

В южнокорейских источниках распространена информация, что уважаемые значки не носят на спортивной одежде, их может заменять изображение государственного флага КНДР, напечатанное на груди. Также исключением является зимняя верхняя одежда или дождевик. Таким образом, в условиях, когда значок может быть загрязнён потом, дождём, грязью или пылью, а также по соображениям удобства его отсутствие не считается серьёзной проблемой.