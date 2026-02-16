https://ria.ru/20260216/zheneva-2074725506.html
В Intercontinental в Женеве не стали комментировать проведение переговоров
В Intercontinental в Женеве не стали комментировать проведение переговоров - РИА Новости, 16.02.2026
В Intercontinental в Женеве не стали комментировать проведение переговоров
В отеле Intercontinental в Женеве не стали комментировать РИА Новости информацию о проведении на своей площадке трехсторонних переговоров Россия-США-Украины по... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:48:00+03:00
2026-02-16T15:48:00+03:00
2026-02-16T15:48:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
сша
дмитрий песков
владимир мединский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870794875_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7a6714c0419e598da0886c573722257a.jpg
https://ria.ru/20260216/delegatsiya-2074662802.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870794875_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bd99607b0f1079e9d0743cc4e98d3b29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), россия, сша, дмитрий песков, владимир мединский, мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
В Intercontinental в Женеве не стали комментировать проведение переговоров
В Intercontinental не стали комментировать проведение переговоров по Украине