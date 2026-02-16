Рейтинг@Mail.ru
В Intercontinental в Женеве не стали комментировать проведение переговоров - РИА Новости, 16.02.2026
15:48 16.02.2026
В Intercontinental в Женеве не стали комментировать проведение переговоров
в мире
женева (город)
россия
сша
дмитрий песков
владимир мединский
мирный план сша по украине
В Intercontinental в Женеве не стали комментировать проведение переговоров

Женева, Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В отеле Intercontinental в Женеве не стали комментировать РИА Новости информацию о проведении на своей площадке трехсторонних переговоров Россия-США-Украины по урегулированию.
"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сообщил агентству менеджер отеля на просьбу прокомментировать возможность проведения трехсторонних переговоров на своей площадке.
"Рекомендуем обращаться к представителям делегаций", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Состав российской делегации на переговорах в Женеве расширят
Заголовок открываемого материала