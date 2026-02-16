Рейтинг@Mail.ru
В Женеве пройдут встречи в рамках рабочей группы по экономическим вопросам - РИА Новости, 16.02.2026
12:51 16.02.2026
В Женеве пройдут встречи в рамках рабочей группы по экономическим вопросам
В Женеве пройдут встречи в рамках рабочей группы по экономическим вопросам - РИА Новости, 16.02.2026
В Женеве пройдут встречи в рамках рабочей группы по экономическим вопросам
Встречи в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:51:00+03:00
2026-02-16T12:51:00+03:00
В Женеве пройдут встречи в рамках рабочей группы по экономическим вопросам

Песков: в Женеве пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Встречи в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пройдут в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Он добавил, группа по экономическим вопросам активно продолжает работу.
"Ожидаем, что также в Женеве пройдут и эти встречи в рамках этой группы", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Дмитриев работает по отдельному переговорному треку, заявил Песков
