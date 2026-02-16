https://ria.ru/20260216/zheneva-2074657031.html
Вилла Ла-Гранж в Женеве не планирует принимать переговоры по Украине
Вилла Ла-Гранж в Женеве не планирует принимать переговоры по Украине - РИА Новости, 16.02.2026
Вилла Ла-Гранж в Женеве не планирует принимать переговоры по Украине
Администрация виллы "Ла-Гранж" в Женеве, где проходила встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщила РИА Новости, что не планирует... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:21:00+03:00
2026-02-16T12:21:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
в мире
женева (город)
украина
мирный план сша по украине
россия
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:103:3097:1845_1920x0_80_0_0_bdfe78732c76df44bda0db4b6a0960d9.jpg
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074641059.html
женева (город)
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdca9a0833c23d8b30682362bdf6b673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), украина, мирный план сша по украине, россия, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), Украина, Мирный план США по Украине, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Вилла Ла-Гранж в Женеве не планирует принимать переговоры по Украине
РИА Новости: вилла, где встречались Путин и Байден, не примет переговоры