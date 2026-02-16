https://ria.ru/20260216/zemletryasenie-2074577556.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 16.02.2026
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на понедельник в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
тихий океан
матуа
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
тихий океан
матуа
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9