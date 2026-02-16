Зеленский выступил с дерзким требованием к США

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от США в первую очередь предоставить Украине гарантии безопасности, об этом он написал в Telegram-канале.
«
"Они (США. — Прим. ред.) сказали: сначала обмен территориями или что-то такое, а затем гарантии безопасности. Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности. <…> То, что мы готовы к компромиссу, не значит, что мы отдадим территории", — заявил он.
В субботу глава киевского режима призвал назвать точные сроки для предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Москвой.
В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о такой возможности со стороны Великобритании и других стран Европы в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как ранее отмечал Владимир Путин, Россия будет считать любые зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По словам президента, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на Украине будет нецелесообразным.
Мирный процесс по Украине
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".