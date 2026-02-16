Зеленский выступил с дерзким требованием к США

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 16.02.2026 (обновлено: 21:43 16.02.2026)
Владимир Зеленский потребовал от США в первую очередь предоставить Украине гарантии безопасности, об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2026
украина, москва, владимир зеленский, сша, игорь костюков (генштаб), владимир путин, нато, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Владимир Зеленский, США, Игорь Костюков (Генштаб), Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от США в первую очередь предоставить Украине гарантии безопасности, об этом он написал в Telegram-канале.
«
"Они (США. — Прим. ред.) сказали: сначала обмен территориями или что-то такое, а затем гарантии безопасности. Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности. <…> То, что мы готовы к компромиссу, не значит, что мы отдадим территории", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский устроил истерику после российских ударов
15 февраля, 14:50
В субботу глава киевского режима призвал назвать точные сроки для предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Москвой.
В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о такой возможности со стороны Великобритании и других стран Европы в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как ранее отмечал Владимир Путин, Россия будет считать любые зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По словам президента, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на Украине будет нецелесообразным.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Он психопат". На Западе набросились на Зеленского после выходки в Мюнхене
15 февраля, 18:42

Мирный процесс по Украине

Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
На Западе раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский от Трампа
14 февраля, 20:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийСШАИгорь Костюков (Генштаб)Владимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
