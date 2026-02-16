https://ria.ru/20260216/zaderzhanie-2074631470.html
Министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий
Министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий - РИА Новости, 16.02.2026
Министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий
В Краснодарском крае задержали исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергея Штрикова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:57:00+03:00
2026-02-16T10:57:00+03:00
2026-02-16T10:57:00+03:00
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074614193_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_67c4006fc4f5085b2110eb2c255b6cff.jpg
https://ria.ru/20260127/minkova-2070514319.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074614193_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d4c91b3bde3a45fd585116b2de6b8cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий
Министра ГО и ЧС Краснодарского края Штрикова задержали за превышение полномочий