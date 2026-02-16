Мог ли маршал Язов спасти СССР от распада?

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Его имя стало синонимом железной, почти беспощадной требовательности. О крутом нраве маршала Дмитрия Язова в армейской среде ходили легенды. Во время августовского путча 1991 года он уберег Москву от кровопролития.

Мог ли маршал в одиночку спасти Советский Союз от распада?

Случай на фронте, которого всю жизнь стыдился

К началу Великой Отечественной войны Дмитрию Язову не исполнилось еще и 17 лет — парень даже не окончил школу. Он ушел на фронт добровольцем в ноябре 1941-го, соврав, что родился в 1923 году. Свое боевое крещение встретил на Волховском и Ленинградском фронтах в должности командира стрелкового взвода.

На фронте произошел случай, за который Язову до последних дней было стыдно. Прорвавшись с бойцами из окружения в тыл, он увидел солдат, щеки которых расперло шире касок.

"Откуда такие рожи раскормленные?" — злобно крикнул им молодой офицер, полагая, что они "набивали брюхо" вместо того, чтобы воевать. Странно покачиваясь, к Язову подошел старик-рядовой.

"Сынок, у нас лица от голода опухшие, — сказал он. — Мы полторы недели бились в окружении". Язову пришлось извиниться перед солдатами.

"За Родину, за Сталина"

Язов навсегда сохранил верность тем идеалам и принципам, в соответствии с которыми был воспитан, которые не поменял и XX съезд КПСС. Своих бойцов он поднимал в атаку криком: "За Родину, за Сталина!" По мнению маршала, Иосиф Виссарионович был "великим руководителем страны и армии", хотя иногда и ошибался.

"Такого второго политика, дипломата, стратега, как Сталин, в мировой истории трудно найти. Наверное, лишь раз в тысячу лет рождаются такие люди, как Пушкин и Сталин", — считал Язов.

За время войны Язов был несколько раз ранен, осколок гранаты так и остался у него на всю жизнь под глазом.

Маршал Горбачева

Судьбоносным моментом в карьере Язова стал рабочий визит Михаила Горбачева на Дальний Восток в июле 1986 года.

Благодаря произведенному хорошему впечатлению на генсека уже в январе 1987-го Язова перевели в Москву начальником Главного управления кадров Минобороны.

После того как 28 мая того же года немец Матиас Руст приземлил свой самолетик у Красной площади, глава государства разогнал всю военную верхушку во главе с Сергеем Соколовым и назначил Язова министром.

Однако со временем их взгляды постепенно расходились, особенно по вопросам внешней политики.

"Я не соглашался почти со всеми вопросами, которые поднимал Шеварднадзе (Эдуард, министр иностранных дел СССР в 1985-1990 годах. — Прим. ред.). Он готов был все отдать американцам или уничтожить", — рассказывал Язов.

© AP Photo / Dusan Vranic Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев и министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе © AP Photo / Dusan Vranic Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев и министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе

Судьбоносное решение

В горячие дни августа 1991 года Язов примкнул к ГКЧП и обзванивал первых секретарей союзных республик, которые лихорадочно соображали, чью сторону занять.

"Что заставило меня участвовать в ГКЧП? Угроза развала страны, которую я защищал на фронте", — говорил Язов годы спустя.

Сторонники ГКЧП активно просили маршала использовать против демократов войска.

Генерал Альберт Макашов, в 1991-м командовавший войсками Приволжско-Уральского военного округа, вспоминал , как в самый разгар путча дозвонился Язову с предложением: "Товарищ министр, разрешите, я с десантно-штурмовой бригадой прилечу!"

© РИА Новости / Дмитрий Донской Перейти в медиабанк Президент СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (справа) и министр обороны СССР Дмитрий Язов (слева) на трибуне Мавзолея В. И. Ленина во время празднования 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне © РИА Новости / Дмитрий Донской Перейти в медиабанк Президент СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (справа) и министр обороны СССР Дмитрий Язов (слева) на трибуне Мавзолея В. И. Ленина во время празднования 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне