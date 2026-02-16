Рейтинг@Mail.ru
17:27 16.02.2026
Мог ли маршал Язов спасти СССР от распада?
Мог ли маршал Язов спасти СССР от распада?

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Его имя стало синонимом железной, почти беспощадной требовательности. О крутом нраве маршала Дмитрия Язова в армейской среде ходили легенды. Во время августовского путча 1991 года он уберег Москву от кровопролития.
Мог ли маршал в одиночку спасти Советский Союз от распада?

Случай на фронте, которого всю жизнь стыдился

К началу Великой Отечественной войны Дмитрию Язову не исполнилось еще и 17 лет — парень даже не окончил школу. Он ушел на фронт добровольцем в ноябре 1941-го, соврав, что родился в 1923 году. Свое боевое крещение встретил на Волховском и Ленинградском фронтах в должности командира стрелкового взвода.
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов (справа) в зале заседаний
Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов (справа) в зале заседаний
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в медиабанк
Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов (справа) в зале заседаний
На фронте произошел случай, за который Язову до последних дней было стыдно. Прорвавшись с бойцами из окружения в тыл, он увидел солдат, щеки которых расперло шире касок.
"Откуда такие рожи раскормленные?" — злобно крикнул им молодой офицер, полагая, что они "набивали брюхо" вместо того, чтобы воевать. Странно покачиваясь, к Язову подошел старик-рядовой.
"Сынок, у нас лица от голода опухшие, — сказал он. — Мы полторы недели бились в окружении". Язову пришлось извиниться перед солдатами.

"За Родину, за Сталина"

© РИА Новости / Савельев
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Язов Дмитрий Тимофеевич дает интервью французским корреспондентам
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Язов Дмитрий Тимофеевич дает интервью французским корреспондентам
© РИА Новости / Савельев
Перейти в медиабанк
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Язов Дмитрий Тимофеевич дает интервью французским корреспондентам
Язов навсегда сохранил верность тем идеалам и принципам, в соответствии с которыми был воспитан, которые не поменял и XX съезд КПСС. Своих бойцов он поднимал в атаку криком: "За Родину, за Сталина!" По мнению маршала, Иосиф Виссарионович был "великим руководителем страны и армии", хотя иногда и ошибался.
"Такого второго политика, дипломата, стратега, как Сталин, в мировой истории трудно найти. Наверное, лишь раз в тысячу лет рождаются такие люди, как Пушкин и Сталин", — считал Язов.
© РИА Новости / Федор Кислов
Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин
Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин
© РИА Новости / Федор Кислов
Перейти в медиабанк
Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин
За время войны Язов был несколько раз ранен, осколок гранаты так и остался у него на всю жизнь под глазом.

Маршал Горбачева

Судьбоносным моментом в карьере Язова стал рабочий визит Михаила Горбачева на Дальний Восток в июле 1986 года.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР, в президиуме совместного торжественного заседания ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященного 70-летию Октября
Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР, в президиуме совместного торжественного заседания ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященного 70-летию Октября
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР, в президиуме совместного торжественного заседания ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященного 70-летию Октября
Благодаря произведенному хорошему впечатлению на генсека уже в январе 1987-го Язова перевели в Москву начальником Главного управления кадров Минобороны.
После того как 28 мая того же года немец Матиас Руст приземлил свой самолетик у Красной площади, глава государства разогнал всю военную верхушку во главе с Сергеем Соколовым и назначил Язова министром.
Однако со временем их взгляды постепенно расходились, особенно по вопросам внешней политики.
"Я не соглашался почти со всеми вопросами, которые поднимал Шеварднадзе (Эдуард, министр иностранных дел СССР в 1985-1990 годах. — Прим. ред.). Он готов был все отдать американцам или уничтожить", — рассказывал Язов.
© AP Photo / Dusan Vranic
Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев и министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе
Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев и министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе
© AP Photo / Dusan Vranic
Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев и министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе

Судьбоносное решение

В горячие дни августа 1991 года Язов примкнул к ГКЧП и обзванивал первых секретарей союзных республик, которые лихорадочно соображали, чью сторону занять.
"Что заставило меня участвовать в ГКЧП? Угроза развала страны, которую я защищал на фронте", — говорил Язов годы спустя.
Сторонники ГКЧП активно просили маршала использовать против демократов войска.
Генерал Альберт Макашов, в 1991-м командовавший войсками Приволжско-Уральского военного округа, вспоминал, как в самый разгар путча дозвонился Язову с предложением: "Товарищ министр, разрешите, я с десантно-штурмовой бригадой прилечу!"
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Президент СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (справа) и министр обороны СССР Дмитрий Язов (слева) на трибуне Мавзолея В. И. Ленина во время празднования 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Президент СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (справа) и министр обороны СССР Дмитрий Язов (слева) на трибуне Мавзолея В. И. Ленина во время празднования 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Президент СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (справа) и министр обороны СССР Дмитрий Язов (слева) на трибуне Мавзолея В. И. Ленина во время празднования 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
На что маршал ничего не ответил и положил трубку. Задействовать армию во внутреннем политическом конфликте он не захотел или не решился.
 
 
 
