Премьер Японии подтвердила готовность встретиться с Ким Чен Ыном
Премьер Японии подтвердила готовность встретиться с Ким Чен Ыном
Премьер Японии подтвердила готовность встретиться с Ким Чен Ыном
ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь подтвердила намерение лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и приложить все возможные усилия для достижения конкретных результатов в решении проблемы похищенных японских граждан.
"Решение проблемы похищений - это миссия, возложенная на меня. Я готова лицом к лицу встретиться с председателем Ким Чен Ыном
на уровне лидеров, чтобы выстроить будущее, в котором и Япония
, и Северная Корея смогут вместе пользоваться миром и процветанием", - заявила она в ходе встречи с представителями ассоциации семей похищенных северокорейскими спецслужбами японцев.
Представители ассоциации передали главе японского правительства документ, в котором излагают видение дальнейшей стратегии. В частности, в нем говорится, что в случае коллективного возвращения всех похищенных при жизни родительского поколения семьи не будут возражать против отмены односторонних санкций Японии против КНДР
.
"Полагаю, что принятие такого курса стало для вас мучительным решением… Я намерена использовать все возможные средства и во что бы то ни стало открыть прорыв, чтобы добиться конкретных результатов", - подчеркнула премьер.
Спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили, по крайней мере, 17 граждан Японии. КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро заложников смогли вернуться в Японию по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в начале 2000-х годов. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли. Однако Япония считает представленные доказательства смерти неубедительными или фальшивыми и продолжает требовать выдачи всех заложников.