Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии подтвердила готовность встретиться с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/yaponiya-2074647116.html
Премьер Японии подтвердила готовность встретиться с Ким Чен Ыном
Премьер Японии подтвердила готовность встретиться с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 16.02.2026
Премьер Японии подтвердила готовность встретиться с Ким Чен Ыном
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь подтвердила намерение лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и приложить все возможные усилия для достижения... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:44:00+03:00
2026-02-16T11:44:00+03:00
в мире
япония
кндр
ким чен ын
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056911812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60631d5a1ca50b20cd7047e6e6eadbbc.jpg
https://ria.ru/20260212/yaponiya-2074023716.html
https://ria.ru/20260216/znachok-2074600269.html
япония
кндр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056911812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aea980c2203838440bc86b7144d50e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, кндр, ким чен ын, санаэ такаити
В мире, Япония, КНДР, Ким Чен Ын, Санаэ Такаити
Премьер Японии подтвердила готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер Японии Такаити подтвердила готовность лично встретиться с Ким Чен Ыном

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь подтвердила намерение лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и приложить все возможные усилия для достижения конкретных результатов в решении проблемы похищенных японских граждан.
"Решение проблемы похищений - это миссия, возложенная на меня. Я готова лицом к лицу встретиться с председателем Ким Чен Ыном на уровне лидеров, чтобы выстроить будущее, в котором и Япония, и Северная Корея смогут вместе пользоваться миром и процветанием", - заявила она в ходе встречи с представителями ассоциации семей похищенных северокорейскими спецслужбами японцев.
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Возвращение Курил". Японцы обрушились на премьера после слов о России
12 февраля, 20:34
Представители ассоциации передали главе японского правительства документ, в котором излагают видение дальнейшей стратегии. В частности, в нем говорится, что в случае коллективного возвращения всех похищенных при жизни родительского поколения семьи не будут возражать против отмены односторонних санкций Японии против КНДР.
"Полагаю, что принятие такого курса стало для вас мучительным решением… Я намерена использовать все возможные средства и во что бы то ни стало открыть прорыв, чтобы добиться конкретных результатов", - подчеркнула премьер.
Спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили, по крайней мере, 17 граждан Японии. КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро заложников смогли вернуться в Японию по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в начале 2000-х годов. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли. Однако Япония считает представленные доказательства смерти неубедительными или фальшивыми и продолжает требовать выдачи всех заложников.
Значок с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на пиджаке члена корейской делегации - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Ким Чен Ир под сердцем: почему в КНДР носят значки и в чем их различие
Вчера, 08:27
 
В миреЯпонияКНДРКим Чен ЫнСанаэ Такаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала