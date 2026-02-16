Премьер Японии подтвердила готовность встретиться с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь подтвердила намерение лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и приложить все возможные усилия для достижения конкретных результатов в решении проблемы похищенных японских граждан.

"Решение проблемы похищений - это миссия, возложенная на меня. Я готова лицом к лицу встретиться с председателем Ким Чен Ыном на уровне лидеров, чтобы выстроить будущее, в котором и Япония , и Северная Корея смогут вместе пользоваться миром и процветанием", - заявила она в ходе встречи с представителями ассоциации семей похищенных северокорейскими спецслужбами японцев.

Представители ассоциации передали главе японского правительства документ, в котором излагают видение дальнейшей стратегии. В частности, в нем говорится, что в случае коллективного возвращения всех похищенных при жизни родительского поколения семьи не будут возражать против отмены односторонних санкций Японии против КНДР

"Полагаю, что принятие такого курса стало для вас мучительным решением… Я намерена использовать все возможные средства и во что бы то ни стало открыть прорыв, чтобы добиться конкретных результатов", - подчеркнула премьер.