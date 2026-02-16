Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
22:08 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/voleybol-2074813119.html
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче 23-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T22:08:00+03:00
2026-02-16T22:08:00+03:00
волейбол
спорт
казань
краснодар
москва
динамо (москва)
минчанка
заречье-одинцово (московская область, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063712169_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_a54b0c79f6f90ed2eb7032f0c823f762.jpg
https://ria.ru/20260215/voleybol-2074556066.html
казань
краснодар
москва
спорт, казань, краснодар, москва, динамо (москва), минчанка, заречье-одинцово (московская область, ж), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Казань, Краснодар, Москва, Динамо (Москва), Минчанка, Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
© Соцсети казанского ВК "Динамо"Волейболистки казанского "Динамо"
Волейболистки казанского Динамо - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Соцсети казанского ВК "Динамо"
Волейболистки казанского "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче 23-го тура чемпионата России.
Встреча в Казани завершилась победой хозяек со счетом 3-0 (25:18, 25:18, 25:12).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
16 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Динамо-Ак Барс
3 : 025:1825:1825:12
Минчанка
Календарь Турнирная таблица История встреч
Казанское "Динамо" (20 побед, 3 поражения) занимает первое место в турнирной таблице, "Минчанка" (3 победы, 20 поражений) идет на последней, 14-й позиции.
Результаты других матчей:
"Динамо" (Краснодар) - "Заречье-Одинцово" - 1:3;
"Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 3:1;
"Корабелка" (Санкт-Петербург) - "Протон" (Саратов) - 3:2.
ВолейболСпортКазаньКраснодарМоскваДинамо (Москва)МинчанкаЗаречье-Одинцово (Московская область, ж)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
