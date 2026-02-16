https://ria.ru/20260216/voleybol-2074813119.html
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче 23-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T22:08:00+03:00
2026-02-16T22:08:00+03:00
2026-02-16T22:08:00+03:00
волейбол
спорт
казань
краснодар
москва
динамо (москва)
минчанка
заречье-одинцово (московская область, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063712169_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_a54b0c79f6f90ed2eb7032f0c823f762.jpg
https://ria.ru/20260215/voleybol-2074556066.html
казань
краснодар
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063712169_157:0:2432:1706_1920x0_80_0_0_ae8aabe25a13ecba93b366910483e285.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, казань, краснодар, москва, динамо (москва), минчанка, заречье-одинцово (московская область, ж), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Казань, Краснодар, Москва, Динамо (Москва), Минчанка, Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче Суперлиги
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России