Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги
Волейболисты "Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержали выездную победу над ярославским "Ярославичем" в матче 25-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
