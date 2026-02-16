Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Волейбол
 
20:45 16.02.2026
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги
Волейболисты "Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержали выездную победу над ярославским "Ярославичем" в матче 25-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Ярославич" в матче Суперлиги

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Волейболисты "Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержали выездную победу над ярославским "Ярославичем" в матче 25-го тура Суперлиги.
Встреча в Ярославле завершилась победой гостей со счетом 3-1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:22).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
16 февраля 2026 • начало в 18:30
Завершен
Ярославич
1 : 323:2522:2525:2222:25
Динамо-ЛО
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо-ЛО" (16 побед, 9 поражений) занимает шестое место в таблице чемпионата России. "Ярославич" (5 побед, 20 поражений) располагается на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре "Динамо-ЛО" 22 февраля примет "Динамо-Урал" из Уфы. В этот же день "Ярославич" на выезде сыграет с новокуйбышевской "Новой".
В другом матче дня "Динамо-Урал" на своей площадке обыграло московский МГТУ со счетом 3:0 (25:15, 25:22, 25:22).
Волейболисты петербургского Зенита - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Белогорье" в матче Суперлиги
15 февраля, 20:16
 
