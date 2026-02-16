Рейтинг@Mail.ru
15:33 16.02.2026 (обновлено: 16:14 16.02.2026)
Пожар не затронул частный зоопарк во Владивостоке
Огонь не затронул зоопарк "Садгород" во Владивостоке, животные и сотрудники не пострадали от горящего соседнего дома, сообщили РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия, владивосток, россия
Во Владивостоке пожар не затронул зоопарк, животные не пострадали

© Кадр видео из соцсетейПожар во Владивостоке
Пожар во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Огонь не затронул зоопарк "Садгород" во Владивостоке, животные и сотрудники не пострадали от горящего соседнего дома, сообщили РИА Новости в учреждении.
В ГУМЧС РФ по региону ранее сообщали, что огнеборцы ликвидируют возгорание хозпостройки на территории зоопарка "Садгород" и двухэтажное здание, в 21.10 (14.41 мск) пожар локализован на площади около 120 квадратных метров.
"Все животные живы-здоровы, люди живы-здоровы... Животные находятся в своих вольерах... Горит (соседний - ред.) дом. (Сам зоопарк- ред.) не горит", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в прокуратуре региона рассказали РИА Новости, что одна из построек загорелась на территории частного зоопарка "Садгород" во Владивостоке на площади около 120 квадратных метров, проводится проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований пожарной безопасности, а также действия ответственных должностных лиц по содержанию животных и обеспечению их безопасности.
ПроисшествияВладивостокРоссия
 
 
